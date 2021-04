Nový test samotestů na covid. Naděje za pár minut, jistota za pár hodin

Doba se rychle mění, samotestů na covid na trhu přibývá a proto vám již podruhé na iDNES Premium přinášíme jejich velký test. Před návštěvou starších rodičů nebo příbuzných by mělo být jejich použití minimálně slušnost, než se vydáte do kanceláře nebo pošlete děti do školy, je to už povinnost.