Vláda pomáhá málo, míní Okamura. Chce snížení DPH u základních potravin

Podle Okamury vláda až příliš řeší otázku války na Ukrajině a málo konkrétní pomoc občanům. „Zajištění základních potřeb pro občany nesmí být předmětem ideologie,“ řekl v debatě. Kabinet Petra Fialy by podle něj měl jednat s Ruskem o odebírání plynu.

To podle Kupky není nutné. „V tuto chvíli máme víc než 80 procent plynu v zásobnicích, zajistili jsme LNG z terminálu v Nizozemsku,“ vyjmenoval některé kroky, které vláda již učinila.

Okamura podle něj chce zřejmě jet do Ruska „obejmout Vladimira Putina“, protože jiná možnost k zajištění obchodu se zemí nyní není.

Podle ministra dopravy již vláda vyplatila pět miliard korun v rámci příspěvku na bydlení, v těchto dnech pak mohou lidé žádat o pětitisícový příspěvek na dítě. Připomněl také chystaný úsporný tarif. Kabinet tak podle něj kombinuje cílenou i plošnou pomoc co nejlépe, jak to jde.

„Není to jednoduché, musíme současně myslet na to, jak nedělat kroky, které by situaci dále zhoršovaly, například přifoukly inflaci,“ upozornil s tím, že ministři debatují nad každým krokem.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa uvedl, že vláda musí myslet také na stav rozpočtu. Tlak na státní kasu by podle něj mohlo zmírnit třeba zavedení takzvané válečné daně.

Hlasování o nedůvěře

Současná státní pomoc však podle Okamury nestačí. V příštím týdnu by proto chtěl vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, oslovil za tímto účelem hnutí ANO. Hlasy poslanců jeho strany by totiž pro takový krok nestačily.

Kromě nedostatečné pomoci zmínil jako důvod i skandály hnutí STAN, které podle něj musí z vlády odejít. „Cílem je politicky svrhnout vládu Petra Fialy, protože osmdesát procent lidí tuto vládu nechce, žádnou pomoc neřešíte,“ řekl Okamura. Odkazoval se tak na nedávný průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, podle kterého vládě spíše nedůvěřuje 32 procent lidí, plnou nedůvěru projevilo 36 procent dotazovaných.

Připomněl, že třeba v Polsku již na začátku roku snížila tamní vláda DPH na základní potraviny, jinde zase vlády zastropovaly ceny energií.

„Cenová regulace má své odvrácené stránky, protože žádná země nemůže žít v izolaci,“ reagoval na to ministr Kupka. Situace v České republice je podle něj odlišná od Španělska či Portugalska, která se nacházejí na jihu Evropy. „My jsme ve středu Evropy a ty dráty nelze ustřihnout,“ odpověděl.

Jednotlivé resorty podle něj zvažují všechny možné varianty pomoci. „Platí ale, že tady jsme v ČR a musíme najít vhodné řešení právě pro ČR,“ míní.

Kupka připomněl, že Česká republika v současnosti předsedá Radě EU. Země si podle něj nemůže dovolit opakovat situaci jako při prvním předsednictví, během kterého padla vláda Mirka Topolánka. Naopak dobře zvládnuté předsednictví podle něj zlepší pověst země v Evropě a v delším horizontu jí pomůže.

Podle poslance ANO Aleše Juchelky bude nejsilnější opoziční strana o otázce nedůvěry ještě diskutovat. „Já budu spíše ten, který bude hlasovat pro debatu o nedůvěře,“ řekl. Se svržením vlády podle svých slov vzhledem k poměru sil ve Sněmovně nepočítá, rád by ale slyšel vysvětlení vládních politiků ohledně kauz hnutí STAN.

Podle Kupky nyní koalice řeší především to, jak pomoci občanům. Tvrzení Okamury, že ODS zvažuje případný vstup do vlády s hnutím ANO, odmítl. „Já jako místopředseda ODS jasně říkám, že (tento plán) neexistuje,“ uvedl. Kupka.