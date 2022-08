Vysoké účty za energie zkrotí zateplení domu. Času už moc nezbývá

MODELOVÁ SITUACE Čtyřčlenná domácnost v nezatepleném domě s podlahovou plochou 150 m2 spotřebuje 40 MWh plynu ročně. Při průměrné současné fixované ceně plynu 3 000 Kč za 1 MWh zaplatí měsíčně 10 000 Kč, ročně 120 000 Kč. V případě elektřiny (či nové fixace plynu) to je i více než 5000 Kč za 1 MWh, tedy měsíčně 16 666 Kč, ročně 200 000 Kč. Pozor, nové ceny elektřiny se vyšplhaly dokonce na 10 000 Kč za 1 MWh. Po komplexním zateplení domu klesne spotřeba domácnosti na 12 MWh a měsíční platby spadnou na cca 3000 Kč (při ceně energie 3 000 Kč za 1 MWh) či 5 000 Kč (5 000 Kč/1 MWh). Rodina tak uspoří 84 000 Kč, respektive 140 000 Kč ročně. Rozpočet na provedení zateplení činí 522 000 Kč bez dotace. Návratnost investice je tak v závislosti na ceně energií kratší než 6,5 roku. S 30% vládní dotací dokonce ještě o dva roky kratší. Pokud chce domácnost ušetřit, vyplatí se i dílčí investice, například do zateplení střechy. Realizace stojí obvykle od 50 do 80 000 Kč, a tepelné ztráty přitom sníží o 20 %. Investice se obvykle vrátí do pěti let. Další úsporná opatření lze provést později.