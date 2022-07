I domácnosti utáhnou kohouty. Šetřit se rozhodli téměř všichni, říká průzkum

Průzkum ukázal, že rostoucí ceny energií, vytápění, pohonných hmot a také potravin znepokojují sedm z deseti Čechů. Od letošního dubna tyto obavy ještě vzrostly. Ve srovnání s loňským rokem zaznamenaly domácnosti růst cen zejména u potravin a nákladů na bydlení včetně energií, v obou případech u zhruba 90 procent respondentů, vyplývá z dat.

Významnou položku v nákladech na bydlení podle nich představují ceny za energie, přesto však 16 procent domácností nemá přehled, kolik za energie měsíčně platí. Celkem 41 procent domácností zná přesnou výši měsíčních úhrad za energie, 43 procent to ví alespoň zhruba.

Mnoho domácností podle průzkumu již nyní platí zvýšené zálohy za energie. Čtvrtina z nich proto musela výrazně omezit své výdaje, třetina musela omezit alespoň některé výdaje. Dohromady 44 procent domácností se alespoň prozatím omezovat nemusí.

„Domácnosti zaznamenaly růst životních nákladů a uvědomují si, že tyto náklady dále porostou. Snaží se proto již nyní hledat úsporná řešení. V případě dalšího výrazného nárůstu záloh za energie plánuje až osm z deset domácností ještě více šetřit energiemi,“ řekl analytik společnosti Ipsos Michal Straka.

Z konkrétních opatření pro úsporu energií by domácnosti nejčastěji volily snížení teploty v celé domácnosti. Celkem 60 procent domácností by zjišťovalo aktuální spotřebu pomocí samoodečtu, 59 procent domácností by snížilo teplotu v nevyužívaných místnostech či během noci. Víc než polovina domácností by řešila ideální nastavení teploty lednice nebo by snížily teplotu ohřívané vody. Kromě šetření energií by polovina domácností zvážila pořízení úspornějších spotřebičů či žárovek nebo by uvažovala o změně dodavatele.

Informace o možných energetických úsporách pro domácnosti poskytuje nově spuštěný rádce na webu. Funguje jako energetický kalkulátor, která umožňuje každé rodině spočítat optimální spotřebu.

„Stránka funguje velmi jednoduše a intuitivně. Lidé zadají, jestli bydlí v domě nebo v bytě, velikost vytápěné plochy a čím topí a hned zjistí přibližnou optimální spotřebu. Web následně doporučí konkrétní opatření i s výškou možné úspory,“ uvedla Dagmar Kopačková, ředitelka odborného portálu TZB-info, jehož tým odborníků se ve spolupráci s energetickou společností ČEZ na přípravě energetického kalkulátoru podílel.

Data vycházejí z výzkumu Ipsos Consumer Sentiment Tracking, kterého se zúčastnilo 500 respondentů, a výzkumu Dopady zdražování energií na české domácnosti realizovaného pro ČEZ, kterého se zúčastnilo přes 5 000 respondentů.