Šéf Tykačova impéria: Nabídli jsme státu levnější energii, vláda neměla zájem

Luboš Pavlas předpokládá, že další tři až čtyři roky budou pro občany a firmy velmi těžké. Ceny energií jsou extrémně vysoké a v nejbližší době klesat nebudou. Podle něj může za současnou situaci přílišná ideologizace energetické politiky v posledních letech.

Němci musejí přehodnotit postup

Důrazem na stále ještě nestabilní obnovitelné zdroje elektřiny, navíc bez možnosti jejího sezonního bateriového ukládání, se Evropa stala rukojmím Ruska, které vyhnalo ceny plynu závratně vysoko. Například Německo podle Pavlase rozhodlo jít cestou rušení jaderných a uhelných elektráren a plyn měl být přechodným zdrojem pro výrobu energie. To se ukázalo jako neprozřetelné.

„Pokud jsou zdroje výroby elektřiny omezené, roste logicky jejich cena. Němci budou muset přehodnotit další postup. Rozhodně netvrdím to, že by to mělo znamenat ústup od investic do obnovitelných zdrojů energie. To rozhodně ne, v nich se musí pokračovat. Ale nesmí to být na úkor energetické bezpečnosti a soběstačnosti,“ říká Pavlas.

„Obávám se, že pro tuto zimu bude na prvním místě to, aby vůbec plyn a elektřina byly. Jakkoliv to zní hrozně a říkám to se vší pokorou. Teprve na druhém místě bude jejich cena,“ míní šéf Sev.en Energy.

Zelení mění přístup

I proto podle něj Německo rozhodlo o prodloužení životnosti části jaderných elektráren a je připraveno znovu spustit také některé uhelné elektrárny, pokud by z Ruska do Evropy zcela přestal proudit plyn.

„V tomto ohledu je třeba ocenit přístup německé vlády, v níž zasedá i Strana zelených. Klobouk dolů před tímto rozhodnutím. Ačkoliv strana měla v minulosti zcela jinou politiku, učinila v tuto chvíli rozhodnutí ku prospěchu německých občanů,“ oceňuje Pavlas usnesení německého kabinetu.

Podobné rozhodnutí by generální ředitel Sev.en Energy očekával i od české vlády. „Vláda by měla usednout s výrobci energie v ČR k jednomu stolu a měla by se pokusit současnou vážnou situaci vyřešit. My si uvědomujeme, že současné ceny drtí obyvatelstvo i podniky.“

S válečnou daní nesouhlasím

Luboš Pavlas však nesouhlasí s plánem, který současný kabinet Petra Fialy začíná zvažovat, tedy se zavedením tzv. „válečné daně“, tedy daně z neočekávaného zisku. „Svým smýšlením jsem zaměřený podnikatelsky a jakákoliv daň mimo systém, jakékoliv nesystémové opatření, je nesprávná,“ říká.

„Každý podnikatel po státu žádá, aby bylo prostředí, ve kterém se pohybuje, předvídatelné. Nemusí to být zrovna příznivé prostředí, nemusí být příjemné a přátelské, ale musí být predikovatelné,“ konstatuje Pavlas.

„My jsme se několik let pohybovali v prostředí, kdy pod dojmem zelené ideologie rostla cena povolenek. Zároveň zůstávala nízká cena energie a nám se přestalo vyplácet naše uhelné elektrárny provozovat a těžit v dolech. Přesto jsme do tohoto rizika šli. Ekologizovali jsme elektrárny, investovali jsme do nich miliardy korun, propustili jsme nějakou část posádek, protože po uhlí přestala být poptávka. A to se najednou změnilo,“ popisuje situaci Pavlas.

„Bohužel na současný problém bylo zaděláno mnoho let předtím. A to především tím, že došlo k překotnému odstavování levnějších a stabilních zdrojů, jaderných a uhelných. A to pod dojmem toho, že je nahradí nová energetika. Ale v tuto chvíli vidíme, že se to nestalo. Po výpadcích dodávek plynu z Ruska je stabilních zdrojů málo a efektem je růst cen.“

Luboš Pavlas rovněž připustil, že nárůst cen zvýšil jeho společnosti zisky. „Na druhé straně ale rostou ceny povolenek. Zatímco loni jsme zaplatili státu 6 miliard, letos to bude čtyřikrát tolik, tedy minimálně 24 miliard korun.“ Proto zavedení „válečné daně“ nepodporuje.

A jak tedy vypadá jednání mezi Sev.en Energy a současnou vládou? „Jednáme s ministry Síkelou i Stanjurou prostřednictvím Svazu průmyslu a Hospodářské komory o jedné konkrétní formě pomoci.“

Vláda neměla o levnou energii zájem

Výrobci elektřiny totiž podle Pavlase musejí platit obrovské částky na zajištění obchodů na energetické burze. Proto ČEZ dostal mnohamiliardovou půjčku od státu, a v tuto chvíli o ni žádá také společnost Sev.en Energy.

Podle generálního ředitele by ale kromě toho měla vláda Petra Fialy zejména přijmout politickou zodpovědnost a jednoznačně říct, kdy si představuje úplný konec uhlí, tedy dokdy s využíváním uhlí počítá. To by Pavlas ocenil nejvíce. „Právě to je základem energetické bezpečnosti naší země.“

Pavlas zároveň souhlasí s tím, aby stát přispěl občanům a firmám, kteří nebudou schopni platit zvýšené náklady na energie, nějakou konkrétní finanční částkou. „Mělo by to být adresné a to by mohlo během této zimy pomoci.“

V následujícím období je ale podle něj třeba zásadně jednat o výši emisních povolenek. „Ty se v poslední době doslova utrhly ze řetězu.“

Navíc společnost Sev.en Energy nabídla vládě v letošním roce i další možnost. Majitel energetické skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač připustil, že může vládě prodat levnější proud ze svých uhelných elektráren. Státu chtěl mimo burzu prodat elektřinu za cenu odpovídající situaci před ruskou invazí na Ukrajinu.

„My jsme to vládě nabídli v první polovině roku. Bylo to ve velikosti tří terawatthodin. Nicméně z odezvy představitelů státu jsme si vyhodnotili, že o to není zájem a v tuto chvíli už s tím nepočítáme,“ odpovídá Pavlas.

Jedeme na plný provoz

V tuto chvíli jedou všechny elektrárny Sev.en Energy na plný provoz. „Je to způsobeno jednak útlumem stabilních zdrojů (jaderné a uhelné elektrárny) v Německu a také tím, že ve Francii je mimo provoz zhruba polovina jaderných reaktorů.“

„Zároveň mohu ujistit, že jsme připraveni na zimu. A to tak, že jsme schopni těžit tolik uhlí, kolik je ho potřeba pro Českou republiku. Máme na to stroje, máme na to lidi, máme na to energii a všechny elektrárny i teplárny zajistí dodávku elektřiny a tepla přesně podle toho, jaká po nich bude poptávka,“ říká Pavlas.

A jak se bude vyvíjet cena elektřiny v následujících letech? „Jakkoliv jsem naturelem optimista, levné zdroje elektřiny mizí. Zůstanou převážně ty drahé. V dalších třech až čtyřech letech se situace nějakým způsobem stabilizuje a dostane se do rovnovážného stavu. Ale obávám se, že na původní hodnoty, na něž jsme byli před krizí zvyklí, se už nikdy nevrátíme,“ uzavírá Luboš Pavlas.