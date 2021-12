Okamura vyzval hnutí STAN k vysvětlení podivných peněžitých darů z Kypru

„Viděl jsem dnes (ve středu) článek, jak hnutí stan dostává peníze z daňových rájů na Kypru, a to by tedy měli vysvětlit. Ti, kteří si hrají, že budou novým větrem, tak jim tady chodí statisícové až milionové částky z daňových rájů na Kypru z firem. Proč z Kypru? Proč to schovávají?“ Sdělil Okamura.

Tomio Okamura si také myslí, že by bylo nejlepší, aby Petr Fiala vyzval svou koalici k vysvětlení, proč hnutí STAN dostává na účet peníze z daňových rájů na Kypru.

„A schválně jsou to ty menší částky, aby to bylo nenápadné a jakoby se schovalo, ale ono se to neschová. Ono se to opakuje u toho hnutí STAN a Pirátů,“ doplnil Okamura.

„Na mobilu jsem viděl pouze titulek, neznám detaily. Obecně platí, že pokud něco takového je, musí to vysvětlit každý, je jedno, jestli jde o stranu opoziční nebo koaliční,” řekl k tématu předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

Na transparentní účet politické strany Starostové a nezávislí přicházejí v posledních dvou měsících zvláštní platby. Jde o ­sumy od 100 do 200 tisíc korun, které posílají podle zjištění MF ­DNES firmy, jež ovládají jedni a titíž lidé. A nebo společnosti, kterým velí firmy z Kypru, případně je v minulosti kyperské firmy založily. Za dva měsíce už straně takto rozdrobeně poslaly přes tři miliony korun.

Redakce iDNES.cz požádala o stanovisko další představitele pětikoalice. Nikdo se k záležitosti zatím nevyjádřil.

Proč k přesunům peněz dochází, není jasné. Podnikatelé tvrdí, že je to jejich soukromá záležitost, kterou nehodlají komentovat. Poslední stotisícová platba přišla na účet v úterý. Předseda Starostů Vít Rakušan řekl, že odmítá, že by firmy mohly čekat, že si takto koupí vliv na politickou stranu.