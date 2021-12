Nikdo nás neovlivňuje, všechny příspěvky jsou dohledatelné, řekl Rakušan

Sponzorské dary, které chodí na účet hnutí STAN, pocházejí podle tiskového prohlášení strany výhradně od firem s dohledatelnou vlastnickou strukturou, které sídlí v ČR, legálně zde podnikají a odvádějí daně.

Hnutí tímto tvrzením reagovalo na spekulace, jež v posledních dnech zveřejnil deník MF DNES. Ty popisují, že straně chodí podezřelé statisícové částky od firem propojených s kyperskými společnostmi nebo také to, že jedna z přispěvatelských firem je z minulosti propojena s místopředsedou Starostů a nezávislých Věslavem Michalikem. Podle zjištění deníku už hnutí tímto způsobem získalo rozdrobeně až tři miliony korun.

„Všechny firmy, které dar poslaly, mají české IČO, sídlo v České republice, odvádí v naší zemi daně a zaměstnávají tu lidi. Mezi dary, na které upozornila MF Dnes, jsme identifikovali tři od firem, které mají spoluvlastníky s kyperskými pasy, což z nich ovšem nedělá kyperské firmy. Všechny tyto firmy mají dohledatelnou vlastnickou strukturu a splňují povinnost, kterou jim ukládá zákon o evidenci skutečných majitelů,“ míní Lucie Krejčová, ředitelka hlavní kanceláře STAN.

Podle prohlášení hnutí STAN je možné původ všech finančních darů na transparentní účet dohledat a každý občan si může jednotlivé dárce zkontrolovat.

„Hnutí STAN má navíc i přísná vnitřní pravidla kontroly. Dary nad 100 000 korun prověřuje dozorčí rada STAN, která zjišťuje, zda daný subjekt skutečně funguje, není to jen prázdná schránka nebo nepodniká v některém z neetických byznysů, jakým je například hazard. Na doporučení dozorčí rady tyto dary následně schvaluje předsednictvo hnutí,“ dodává Krejčová.

Spekuluje se také o tom, že by někteří dárci mohli za své příspěvky hnutí požadovat protislužby nebo vliv na politiku Starostů a nezávislých. I tyto úvahy Vít Rakušan odmítá.

„Chci se důrazně ohradit proti tomu, abychom byli a priory stavěni do role někoho, kdo skáče tak, jak jeho sponzor píská. Jsem připravený čelit kritice v případě, že by se něco takového někdy stalo. Nic takového se ale nestalo, a dokud budu v čele hnutí, ani nestane,“ říká předseda STAN.

„Mohu jednoznačně vyloučit, že by naši dárci za finanční příspěvek získávali jakoukoliv protislužbu nebo vliv na naši politiku. Vždy jsme jednoznačně dávali najevo, že tento styl politiky nevyznáváme. Pokud by nás někdo podporoval s tím, že si za to koupí naši přízeň nebo budoucí státní zakázky, bude ošklivě zklamaný,“ upozorňuje Rakušan.

Hovoří se také o provázanosti místopředsedy hnutí Věslava Michalika s jedním z podnikatelů, který poskytl dar hnutí STAN. Podle předsedy hnutí Rakušana to však není nic podezřelého.

„Vím, že pan Michalik má za sebou dlouhou a úspěšnou profesní kariéru, během které přišel do kontaktu s celou řadou podnikatelů. Všechny detaily jeho rozsáhlé byznysové minulosti neznám, ale ujistil mě, že se vždy jednalo o legální a poctivé podnikání, a já osobně nemám důvod mu nevěřit,“ dodává Rakušan.