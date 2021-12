Rakušan je připraven pro spoluobčany zešedivět. Do roka by mělo být dobře

Na něm poslanec drží několik papírových archů s nápisy a postupným jejich odhazováním odhaluje celkové vyznění slibu. „Při troše štěstí do jednoho roku, budeme na tohle už jen vzpomínat. Ale teď vám chci říct a slíbit, snad proto, že jsou Vánoce a o Vánocích chceme všichni cítit naději, že je před námi velká výzva, že víme, že to bude těžké, ale že to společně zvládneme,“ zní Rakušanův slib.

Politik upozorňuje, že to jeho tým dělá pro občany a že je pro to ochoten se obětovat. Jakou formou, to ukazuje na předposledním archu, kde je jeho fotografie. Je na ní značně prošedivělý. Celé video doprovází vánoční hudba a na jeho konci popřeje Rakušan lidem veselé Vánoce.

K tomu, aby byly po epidemické stránce co nejpohodovější, předseda hnutí STAN již dříve apeloval na lidi, aby dbali na svoji osobní zodpovědnost v boji s pandemií. Rakušan řekl, že by každý měl chránit své nejbližší a nejohroženější tím, že bude dodržovat protiepidemická opatření.

„Dokážeme to jenom tak, že budeme sami zodpovědní, budeme dodržovat všechna ta opatření, byť o nich někdy pochybujeme,“ řekl Rakušan. “Budeme sami se zříkat našich sociálních kontaktů a možná té zábavy v tom našem životě bude zase o kousek méně,“ doplnil.

Finanční dary

Rakušanova strana, která se spolu se zbytkem pětikoalice vyhraňovala mimo jiné proti netransparentnosti hnutí ANO a „agrofertizaci“ politiky, se nyní sama potýká s otázkami ohledně jejího financování.

Na transparentní účet politické strany Starostové a nezávislí přicházejí v posledních dvou měsících podivné platby. Jde o ­sumy od 100 do 200 tisíc korun, které posílají podle zjištění MF ­DNES firmy, jež ovládají jedni a titíž lidé. Za dva měsíce už straně takto rozdrobeně poslaly přes tři miliony korun.

Poslední stotisícová platba přišla na účet v úterý. Předseda Starostů Vít Rakušan řekl, že odmítá, že by firmy mohly čekat, že si takto koupí vliv na politickou stranu.