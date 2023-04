Smlouva otevírá vrata, aby tu byla základna USA, říká Paroubek před protestem

„Obranná smlouva asi není není nic proti ničemu, je to náš spojenec v NATO, ale takto pojatá smlouva otevírá vrátka nebo spíš velká vrata k tomu, aby tady byla v krátké době umístěna základna Spojených států se všemi důsledky, které by to mělo. To znamená, že by to přispělo k dalšímu růstu napětí ve střední Evropě a zcela nepochybně by to nebylo bez reakce Rusů,“ varuje Paroubek před důsledky smlouvy, kterou ve středu schválila vláda.

Kritický postoj zaujalo i hnutí SPD. „Nechceme na našem území žádná cizí vojska anebo výstavbu základny ani vytvoření podmínek pro případnou její výstavbu do budoucna. Je také potřeba jasně odmítnout potenciální umístění jaderných zbraní na území ČR. Jedněch vojáků jsme se po 30 letech zbavili a nechceme na našem území další,“ sdělil iDNES.cz poslanec Radovan Vích.

Obrana Evropy je založena na angažmá ozbrojených sil USA, říká Černochová

Smlouvu s USA schválila ve středu vláda. „Obrana Evropy je založena na angažmá amerických ozbrojených sil. Tak to bylo, je a pevně věřím, že i v budoucnu bude,“ řekla po jednání vlády ministryně obrany Jana Černochová.

Zdůraznila, že smlouva DCA neznamená přítomnost amerických vojenských sil v Česku ani rozhodnutí o zřízení americké vojenské základny v zemi. Konkrétní pobyt amerických vojáků nebo případný vznik základny USA na českém území by musela nejprve schválit vláda a Parlament, jednalo by se tak o samostatné politické rozhodnutí.

Odpůrci obranné smlouvy DCA (Defense Cooperation Agreement) mezi Českem a Spojenými státy to ale vidí jinak.

Paroubek vystoupí 6. května na Václavském náměstí na dalším protestu Česko na 1. místě. „Myslím, že jedno z velkých témat bude právě to hrozící umístění raketové základny nebo jakékoli základny Spojených států na našem území,“ řekl iDNES.cz Paroubek. „Současná koalice má 108 hlasů, tak si to může prohlašovat třeba zítra,“ dodal bývalý premiér

„Ještě ji musí schvalovat parlament, ale přátelé vazalství mají teď všechny většiny, které potřebují, a bude velmi těžké je zastavit,“ připustil bývalý šéf Strany zelených Matěj Stropnický.

„Není to smlouva o jakékoli formě obrany ČR, ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA, používání vojenských prostor a budov ČR Spojenými státy, možném vybudování vojenské základny nebo základen zcela v režii a pro cíle stanovené výhradně USA,“ napsal na své facebookové stránce.

Malá země pokorně žádá USA o základnu, řekl Vrabel

Proti smlouvě s USA burcoval ve čtvrtek svolavatel protivládních protestů Ladislav Vrabel na chodbě Obvodního soudu pro Prahu 1, který ho nepravomocně odsoudil na čtyři měsíce podmíněně kvůli jeho slovům na sociálních sítích, že „naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček“ a jestli to udělá, tak ruská strana bude útok opětovat.

„Je to prostě smlouva, kde jedna strana, malá země Česká republika, pokorně žádá Spojené státy, aby si na našem území otevřely vojenskou základnu v podstatě. Ano, zvací dopis,“ říkal Vrabel před svými podporovateli.

„Dělají to za našimi zády, naši demokratičtí vládci. Dělají za našimi zády to, že sem zvou cizí vojska, ale v zásadě ta smlouva má jenom jeden účel. A to, aby otevřela hranice České republiky americkým vojákům, americké vojenské technice a aby dala možnost Američanům, aby na našem území s těmi zbraněmi operovali,“ řekl.

„My máme dvě možnosti, jakým způsobem změnit politickou situaci v České republice. Jedna možnost je legislativní, to znamená ve volbách, ale na to nemáme čas čekat na volby, a druhá možnost je, že půjdeme na ulici a prostě změníme ten systém,“ prohlásil doslova Vrabel na chodbě soudu krátce před tím, než mu soud udělil trest za šíření poplašné zprávy.

Jako Biľakův zvací dopis, míní Trikolora

Ozvala se i neparlamentní Trikolora, kterou zakládal bývalý poslanec Václav Klaus mladší. „Trikolora zásadně nesouhlasí s aktem Fialovy vlády, kterým schválila smlouvu o obranné spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, což ve skutečnosti není nic jiného než pozvánka cizí armády na naše území,“ uvedla šéfka strany, rovněž bývalá poslankyně za ODS Zuzana Majerová Zahradníková.

Kritizuje počínání vlády za zády veřejnosti. Trikolora zároveň vyzvala českou veřejnost, aby se „s veškerou rozhodností postavila svévoli vlády Petra Fialy na odpor“.

„Pokud strany vládní koalice měly podobný záměr, měly ho vepsat do svých volebních programů a získat pro něj podporu veřejnosti ve volbách. Pokud tak neučinily, staví to jejich aktuální krok na roveň zvacího dopisu Vasila Biľaka a spol.,“ uvedla Trikolora.

Biľak byl jedním z členů bývalého vedení KSČ, kteří požádali sovětské vedení o intervenci do Československa, aby zastavilo takzvané Pražské jaro, pokus o reformu komunistického režimu, o níž se pokoušeli Alexander Dubček a jeho spojenci.

Patnáct let po přetahované politiků o vybudování radaru USA v Brdech, který nakonec vybudován nebyl a který měl být součástí protiraketové obrany, je tak na stole podobné téma, které vyvolává u některých politiků velké emoce.

A jak je zřejmé už nyní, vyvolá i protesty části české veřejnosti.