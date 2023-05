Odpůrci svolali protest Ami, go home! O základnu nás nikdo nežádá, říká Fiala

Na akci mají podle pozvánky vystoupit europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná a další zástupci levicových a promírových stran a hnutí.

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS má o víkendu letět do USA. V Pentagonu se šéfem americké obrany Lloydem Austinem podepíše obrannou smlouvu mezi Českem a USA.

Cestu Černochové kritizoval ve středu na jednání Sněmovny šéf SPD Tomio Okamura, označil to za „aroganci“ a „drzost“. Neprosadil, aby o dohodě Sněmovna jednala přednostně. „Žádná utajovaná mise to není,“ řekla ministryně.

Základnu USA po nás nikdo nechce, řekl Fiala

Premiér Petr Fiala při čtvrtečních interpelacích říkal poslancům opozičního hnutí SPD, že žádná americká základna v Česku se nechystá.

„Vy víte o nějakých základnách? Nebo se nějaké připravují? Nebo někde někdo domlouvá? Tohle tedy vláda České republiky neví, na ničem takovém vláda nepracuje, já ani nevím, že by americká strana měla o něco takového zájem, rozhodně nás o to nikdo nežádal, my nic takového nepřipravujeme,“ řekl předseda vlády. Tvrzení, že by v Česku měla být americká základna, označil Fiala za typickou dezinformaci.