Vláda kývla na smlouvu o obranné spolupráci s USA, se základnou nepočítá

Zdůraznila, že smlouva DCA neznamená přítomnost amerických vojenských sil v Česku ani vybudování americké vojenské základně v zemi.

„Tato dohoda (DCA) umožní intenzivnější spolupráci,“ řekla po jednání vlády ministryně obrany.

Konkrétní pobyt amerických vojáků nebo případný vznik základny USA na českém území by musela nejprve schválit vláda a Parlament, jednalo by se tak o separátní politické rozhodnutí.

Smlouvu musí po po jejím podpisu schválit obě komory parlamentu a pak ji dostane k ratifikaci prezident Petr Pavel.

Podle premiéra Petra Fialy je dohoda s USA významná z hlediska bezpečnosti a strategie v nynějších neklidných časech a zvyšuje bezpečnost České republiky i českých občanů.

Vláda také ve středu rozhodla, že Česko dá letos 22 milionů korun na výcvik až 25 ukrajinských dopravních pilotů v České republice, oznámil ministr zahraničí Jan Lipavský.

Změna zákona o zaměstnanosti

Vláda schválila i změnu zákona o zaměstnanosti, která má pomoci k ochraně agenturních zaměstnanců.

Novela by měla přinést novou definici nelegální práce. Pracovní agentury by v případě přijetí novely zákona o zaměstnanosti už nemusely mít povinné pojištění pro případ úpadku. Při platební neschopnosti by výdělky agenturním pracovníkům stejně jako zaměstnancům firem poskytl stát.

Novela počítá i se zakotvením zákazu, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele na dobu delší než tři roky.

Omezí uzavírání pracovněprávního vztahu zaměstnanců agentury práce pouze na dobu dočasného přidělení k uživateli a nadužívání možnosti přidělování agenturního zaměstnance k jednomu uživateli.