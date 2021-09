Nejvyšší správní soud nestíhá a je pod tlakem. Ke covidové agendě přibudou volby

Nejvyšší správní soud. Instituce, která se v posledních měsících řadě občanů vryla do paměti jako ta, která shazuje ze stolu covidová opatření Ministerstva zdravotnictví. A přestože zde v současné době vykonává svou funkci 32 soudců, veškerou agendu nestíhají. Do toho mají navíc přijít volby do Poslanecké sněmovny.