Předseda Nejvyššího správního soudu Mazanec končí. Musí kvůli svému věku

Prezident Miloš Zeman jmenoval Michala Mazance do funkce předsedy Nejvyššího správního soudu v září 2018 po Josefu Baxovi. Již při jeho jmenování však bylo jasné, že místo desetiletého funkčního období bude vést soud pouze tři roky, protože měl v době jmenování již 67 let a funkce předsedy zaniká koncem roku, ve kterém dosáhne 70 let.

Novinářům při svém jmenování Mazanec řekl, že koncepční změny musí provádět vláda, a ta má před sebou také tři roky práce. „Musíme se snažit stihnout, co bude možné,“ uvedl v roce 2018.

Mazanec patří k významným osobnostem českého správního soudnictví. Na Nejvyšším správním soudu působil už od roku 2003 jako jeho místopředseda.

Jmenování nového předsedy je v kompetenci prezidenta Miloše Zemana, který v minulosti řekl, že se chce dohodnout s novým ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS). Podle Blažka bude s prezidentem v lednu o novém předsedovi soudu mluvit také premiér Petr Fiala (ODS).

Blažek uvedl, že na funkci předsedy jsou nyní tři kandidáti, soudce Filip Dienstbier, místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu Barbara Pořízková a také soudce Karel Šimka.