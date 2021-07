Vojtěch k rozsudku NSS: Čekám na výsledek auditu, pak možná přijdou tresty

„Určitě není akceptovatelné, pokud soudy opakovaně ministerstvu vyčítají, že nemá zdůvodnění, které má mít. To já chci odbourat. Rozhodnutí soudu mě mrzí a budeme na něj reagovat,“ řekl ministr zdravotnictví.

Slovy reagoval na úterní informaci, že Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil povinnost nosit respirátory uvnitř budov a v dopravě, protože ji ministerstvo dostatečně neodůvodnilo. Na nápravu má resort tři dny (více čtěte zde). Soud ministerstvu v minulosti zrušil už 17 dalších opatření (více čtěte zde).

Ministerstvo zdravotnictví zatím nikoho za chyby nepotrestalo. Vojtěch čeká na výsledky interního auditu. Ten prověřuje proces vydávání koronavirových rozhodnutí rezortu a zabývá se podle ministra i samotnými rozsudky NSS. „Na základě výsledku auditu budu činit opatření,“ řekl Adam Vojtěch s tím, že výsledek „bude brzy“.

Vojtěch také uvedl, že jeho cílem je, aby případů, kdy soud ruší opatření kvůli nedostatečnému odůvodnění, bylo co nejméně. „Objektivně ale musím říci, že většina těch rozhodnutí se týká opatření mých předchůdců,“ hájil se ministr. „Věřím tomu, že opatření nikdo nedělal se zlým úmyslem, jejich cílem bylo zabránit šíření nákazy. To, že se dodnes nepotkává pohled epidemiologický a pohled právní, je fakt,“ připustil.

Ministr se také vyjádřil k povinnému očkování například zdravotníků. Podle něj tato věc není v tuto chvíli aktuální a záležet bude na tom, jak se bude nemoc šířit na podzim. „O tom existuje debata, ale to je také případně o změně zákona. Nemyslím si, že do voleb je reálné, aby Poslanecká sněmovna a Senát změnu schválily,“ řekl televizi ministr.

Respirátory stále i pro očkované a testované

Stejně tak ministerstvo zatím nechce zrušit nošení respirátorů a roušek pro naočkované. „To možné je, ale je otázkou, v jakých prostorách a kde je to reálně kontrolovatelné. Úplně si neumím představit, že bychom to třeba zavedli v rámci městské hromadné dopravy. Ano, principiálně je ta myšlenka na místě, ale bavíme se o nějaké době třeba září, kdy uvidíme, jak jsme na tom s proočkovaností, a kdy můžeme třeba tuto změnu udělat,“ uvedl ministr.

Zopakoval také, že ministerstvo neplánuje uznávat jako doklad bezinfekčnosti hodnotu protilátek v krvi. A zatím neplánuje ani třetí dávku očkování, byť o tomto se vede ještě debata a Vojtěch ji nevyloučil u například chronicky nemocných či pacientů po transplantacích.

„Bavíme se o skupinách lidí, kteří mají velmi oslabenou imunitu, kolegové tam debatu vedou. Ale jinak nemáme jednoznačná data, americká CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, pozn. red.) například říká, že by plošné očkování třetí dávkou nezavádělo. Je to něco, co zatím není rozhodnuto, ani na evropské úrovni. Čekáme na informace a je to dynamické a do konce prázdnin může být situace jiná,“ doplnil Vojtěch.