Jedná Národní koalice pro boj se suchem, výsledek představí na brífinku

Zemědělské sucho trápí zemi již několik let. Situace není lepší ani letos, v neděli jím trpělo 98 procent území. Srážky, které meteorologové na tento týden předpovídají, dosytí podle odborníků na normální úroveň půdu do 40 centimetrů především v Čechách, na Moravě však zůstane situace špatná.

Experti z portálu Intersucho, který situaci monitoruje, označili současný stav za nejhorší sucho na území republiky za posledních 500 let.

Ministr zemědělství Miroslav Toman v pondělí představil 31 lokalit, kde by mohly vzniknout nové vodní nádrže. Polovina leží v povodí Moravy, dalších sedm v povodí Vltavy. Již nyní se stát zabývá stavbou šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále pak Nových Heřminov na Bruntálsku, Skaličky na Bečvě a Vlachovic ve Zlínském kraji.

Již dříve Toman uvedl, že ministerstvo zemědělství na boj se suchem loni vydalo 13,7 miliardy korun. Do letošního roku podle něj vstupuje země v horší kondici než do několika posledních let, které byly následně označeny za velmi suché. Očekává proto pokles úrody o 20 až 40 procent.