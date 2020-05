Déšť poslední záchrany. Příští dny ukážou, zda sucho úrodě nakonec neublíží

„Porovnání loňského a letošního sucha na přelomu dubna a května. Vloni to vypadalo hůř, ale rychleji se to vylepšilo. Každopádně pořád není ani letos pro úrodu a krajinu ještě pozdě. Ale aby se důsledky dosavadního sucha eliminovaly, pořád to chce více studených a dešťových dnů,“ napsala iniciativa na Twitteru.

Na přelomu letošního dubna a května se podle údajů na stránkách projektu prohlubovala intenzita sucha v Česku, ukazatel značící aktuální stav půdní vlhkosti.

„Na většině území České republiky převládá výrazné až výjimečné sucho. V jižních Čechách a v Krkonoších je sledováno i extrémní sucho. Jako oblast, která je na tom trochu lépe, je okolí Prahy,“ píše se na stránkách projektu. InterSucho dlouhodobě monitoruje stav sucha v Česku, Evropě a USA.

Česko podle Zdeňka Žaluda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR vysychá dlouhodobě hlavně v nejnižších oblastech země.

V pondělí se k velice špatnému stavu zásob vody v zemi vyjádřil ministr zemědělství Miroslav Toman po jednání s vedením státních Povodí a Lesů ČR. Na tiskové konferenci řekl, že v řekách je v průměru od šesti do třiceti procent vody oproti dlouhodobému dubnovému normálu. Letošní sucho podle něj bude rekordní a očekává pokles úrody až o 40 procent.

Na katastrofální stav na konci dubna upozornil i ministr životního prostředí Richard Brabec, který ho označil za „bezprecedentní“.