Izrael ve válce zmobilizoval statisíce lidí, Česko by zvládlo jen pár tisíc

Izrael se značně liší v přístupu k bezpečnosti a ochraně své země. To vychází z letitých zkušeností s útoky nejen z Pásma Gazy. To, čeho je nyní civilizovaný svět svědkem, poukazuje na potřebu příprav na nenadálý stav. Ukrajina je konec konců příkladem, kdy válka zasáhla Evropu ve své surovosti. Ruská agrese významně zhoršila bezpečnostní prostředí, na což poukazuje i nejnovější zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS).

„Zásadní událostí ovlivňující celkovou bezpečnostní situaci v ČR byla v roce 2022 ruská invaze na Ukrajinu, která i nadále významně působí na činnost BIS při zabezpečování informací v oblastech její působnosti. Pro ČR pokračující konflikt vytváří hrozby zejména v oblastech zpravodajského působení cizí moci, energetické bezpečnosti, kybernetických útoků a dezinformací,“ stojí ve výroční zprávě BIS. Ta hovoří i o vlivu Číny a nebezpečím s tím spojeným.

Také současný náčelník generálního štábu Karel Řehka poukazuje na potřebu příprav. „Válka v Evropě není nemyslitelná a nestihneme se na ni nachystat, pokud se nebudeme připravovat dlouhodobě už v míru. Na systému mobilizace a na obraně se nepodílí pouze armáda, ale celá společnost. Pokud by byla válka mezi NATO a Ruskem například na východním křídle aliance mimo české území, okamžitě by se to České republiky dotklo a pouze profesionální armáda by nestačila,“ říká Řehka.

„Bude se muset zapojit celá společnost a bude se muset minimálně výběrově mobilizovat, ať už lidé nebo věcné zdroje materiálu,“ dodal. O takzvané redefinici některých strategických dokumentů hovořila nedlouho po nástupu i ministryně obrany Jana Černochová. „Bude třeba redefinovat některé strategické dokumenty, včetně mobilizačních plánů,“ uvedla.

Redakce iDNES. proto oslovila velení armády s tím, jak se v současné době v reakci na konflikt na Ukrajině, ale i agresi radikálů v Izraeli mění plány a jak je armáda připravena v otázkách materiálního zabezpečení vojáků a záloh.

Mobilizační plány armáda aktualizuje

„Mobilizační plány jednotlivých organizačních celků rezortu obrany jsou pravidelně aktualizovány tak, aby byly v trvalé použitelnosti a zabezpečovaly splnění všech opatření spojených s případným vyhlášením stavu ohrožení státu nebo válečného stavu v České republice,“ říká podplukovnice Vlastimila Cyprisová z Generálního štábu.

Armáda v současné době eviduje jen vojáky v záloze pro případ jejich povolání. „Ve vojenské evidenci jsou vedeni vojáci v záloze, kteří by v případě potřeby po vyhlášení stavu ohrožení státu mohli být povoláni k výkonu mimořádné služby. O vojácích v záloze tedy AČR přehled má. Počet vojáků v záloze vedený ve vojenské evidenci dostačuje potřebám ozbrojených sil a zaručuje v případě potřeby plnění úkolů,“ dodává Cyprisová.

Zájemci o zařazení do evidencí mohou již několik měsíců využít institutu takzvaného dobrovolného předurčení. Dobrovolníkům vznikne, mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav, povinnost vykonat vojenské cvičení na základě mimořádného opatření vlády. Zároveň se mohou vojenského cvičení účastnit i v rámci dobrovolné přípravy, na základě své vlastní žádosti. Zatím je jejich počet ale relativně zanedbatelný.

Dobrovolné předurčení zatím bez většího vlivu

„Pokud se týká institutu předurčení pro potřeby ozbrojených sil, je v platnosti teprve od 23. července 2023. Z toho je zřejmé, že v současné době nemá výraznější vliv na početní stav zálohy, ale je předpoklad, že význam tohoto institutu bude postupně vzrůstat,“ přiblížila Cyprisová.

Zákon myslí i na bývalé vojáky. Pokud jste vojákem v záloze - bývalým vojákem z povolání, lze vás v době míru zařadit do aktivní zálohy ozbrojených sil ČR i v případě, kdy žádost o zařazení do aktivní zálohy sami nepodáte. Takto vás do aktivní zálohy lze zařadit nejpozději do 2 let od propuštění ze služebního poměru. Do aktivní zálohy lze takto zařadit na dobu nejdéle 5 let.

Výzbroje a výstroje je dostatek

Pro všechny povolané má armáda dostatečný počet výstroje i výzbroje. „Materiál, tedy výstroj, ruční zbraně, munice, a podobně, potřebný pro zabezpečení činnosti vojáků v záloze, kteří by byli povoláváni za krizových stavů na vojenská cvičení, či do mimořádné služby, je k dispozici v dostatečných počtech a v rámci jeho obměny jsou počty průběžně navyšovány,“ dodává mluvčí armády. To podle ní platí samozřejmě i pro vojáky z povolání.

Dokument, který by přiblížil takzvané minimální, nedotknutelné zásoby vojenského charakteru, není veřejný. Armáda ale ubezpečuje, že všeho je dostatek a to například i přes výraznou pomoc a podporu Ukrajiny v podobě rozsáhlých armádních dodávek, které zahrnují munici, zbraně a vojenskou techniku.