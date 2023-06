Chránit Česko může téměř každý. Otázky a odpovědi k dobrovolnému předurčení

1 Kdo se může přihlásit?

Každý občan, kterému podle branného zákona zanikla branná povinnost (nebyl u odvodového řízení), nebo cizinec a to nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, nejpozději však do dne dosažení 60 let.

2 Kde se přihlásit?

Žádost se podává u rekrutačních pracovišť krajských vojenských velitelství, jejichž seznam najdete na stránkách armády, ale i portálu gov.cz.

3 Co musí dobrovolník splňovat?

Musíte být schopen vykonávat vojenskou službu, tedy splnit lékařské limity a podmínky. Ty jsou sice relativně mírné, ale zcela vás vyřadí například astma, vysoký počet dioptrií s další vadou, například tupozrakostí, vysoký tlak, poruchy sluchu a tak dále. Podrobné znění naleznete v příslušném zákoně.

4 Kdo rozhodne o schopnosti služby?

Komise na základě lékařského posudku. Ten vystaví pověřený vojenský lékař po lékařské prohlídce. Tu absolvujete po dohodě s krajským vojenským velitelstvím v nejbližší vojenské nemocnici, případně jiném určeném pracovišti.

5 Musí absolvovat vojenské cvičení?

Dobrovolníkům vznikne, mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav, povinnost vykonat vojenské cvičení na základě mimořádného opatření vlády. Zároveň se mohou vojenského cvičení účastnit i v rámci dobrovolné přípravy, na základě své vlastní žádosti.

6 Získají za svoji dobrovolnost nějaký benefit?

Ministerstvo obrany bude moci v závislosti na splnění kritérií takto předurčeného vojáka v záloze podporovat v udržování kvalifikace využitelné pro vojenskou odbornost. Detaily zatím nejsou známé, ale předpokládá se například podpora občanů vlastnících zbrojní průkaz, případně možnost střeleckých kurzů a tak podobně.

7 Jak dlouho bude dobrovolný voják evidován?

Status dobrovolně předurčeného bude platit nejdéle pět let, opakované prodloužení bude možné. K němu vás pravděpodobně před vypršením termínu vyzve krajské vojenské velitelství, případně rekrutační středisko.

8 K čemu bude armádě dobrovolník v době míru?

Protože již není povinná vojenská služba, armáda nemá přehled o veřejnosti, zdravotním stavu občanů, jejich vzdělání, či odborných kurzech. Právě dobrovolným předurčením získá armáda přehled o tom, s kým může počítat a na jaké pozice.

9 Proč je možnost předurčení až nyní a nebyla i dříve?

Ministerstvo změny v branném zákoně zdůvodnilo zásadními změnami bezpečnostního prostředí souvisejícími s agresivním chováním Ruska, ale i v dalších hrozbách včetně terorismu, migrace nebo nestability zemí v blízkosti zemí NATO a EU. Dalším důvodem je umožnit službu a případná vojenská cvičení všem, kteří nechtějí být vojákem v záloze, který musí každoročně na cvičení povinně a to v délce nejméně čtyř týdnů.

10 A co když se dobrovolník rozhodne, že se stane vojákem z povolání, nebo záložníkem?

Pokud se stanete dobrovolně předurčeným, tedy splníte všechny nároky branného zákona, je cesta do uniformy jednodušší, protože za sebou již budete mít lékařskou prohlídku, ale i všechny formality.