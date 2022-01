Armáda chce lidi, kteří umí střílet a vyznají se v mapě, řekla Černochová

„Dvě procenta HDP na obranu do roku 2025 v programovém prohlášení máme. Není to pouze závazek vůči NATO, ale je to věc, která bude užitečná i pro Českou republiku, pro naši obranu,“ vysvětlila Černochová na tiskové konferenci.

Cílem nového vedení resortu obrany je snižování vnitřního dluhu, jehož výše činí více než 100 miliard korun. Černochová to chce provádět vyššími finančními prostředky. Ministerstvo proto zahájilo debatu o investičním fondu, jehož základ je inspirován první republikou.

„Bereme si inspiraci z prvorepublikového investičního fondu na modernizační projekty. Spolupředkladatelem musí být ministerstvo financí, v tomto ohledu mám podporu ministra financí,“ uvedla ministryně.

Klíčovým slovem pro rok 2022 je podle bývalé starostky Prahy 2 slovo modernizace. „Chceme dokončit klíčové modernizační projekty. Klíčové pro nás musí být i autonomní bojové systémy, kvantová technologie, biotechnologie i umělá inteligence,“ dodala.

Atraktivní nábor nových členů

Významným bodem v plánu resortu obrany je nábor nových členů. Nábor budoucích vojáků se podle Černochové značně pozastavil, je proto nutné celý proces zatraktivnit.

„Je spousta lidí, kteří chtějí sloužit v uniformě, ale neví, jaké mají možnosti. Chceme jim to usnadnit, vybudovat virtuální náborové středisko. Zde budou prezentovány všechny požadavky, aby nemuseli budoucí vojáci obíhat několik míst, ale aby mohli jedním kliknutím zjistit všechno potřebné,“ řekla Černochová.

Důležitá je podle ní také spolupráce se školami, do kterých by se v pozměněné formě měla vrátit branná výchova. „Nejde o militarizaci školství, ale o to, aby se děti líbivou formou naučily něco, co se jim může hodit,“ uvedla ministryně.

Žáci by se dle jejího názoru měli umět pohybovat v lese s mapou, měli by znát základy topografie nebo si vědět rady při autonehodě. Je také třeba, aby učitelé věděli, jak tyto znalosti dětem poskytnout.

S rozšířením armády poté souvisí také dobrovolná střelecká příprava. Aktivní zálohou republiky se může stát každý, kdo je legálním držitelem zbraně. „Je zapotřebí udělat kroky, jak dobrovolníky zapojit. Vždy to bude na dobrovolné bázi a pod dohledem. Dobrovolná příprava je pro lidi, kteří prošli výcvikem a mají všechny zákonné předpoklady, aby mohli být zálohou České republiky,“ vysvětlila šéfka resortu obrany.

Zahraniční spolupráce a váleční veteráni

Černochová se chce v následujícím roce zaměřit na zahraniční spolupráci. Vysílání českých jednotek na pomoc za hranice by podle ní mělo být flexibilnější. Zájmem ČR je také udržovat blízké vztahy se Spojenými státy a s Izraelí, uvedla.

Finanční prostředky je poté třeba vyčlenit na péči o pietní místa po celém světě, která připomínají památku padlých vojáků. „K tomu je zapotřebí udělat novou koncepci péče o válečné veterány,“ dodala ministryně, která má v plánu spolupracovat s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem, udržovat a budovat vojenské tradice a věnovat se péči o vojáky, kteří trpí posttraumatickým syndromem. Těm mají pomoct zejména vojenští kaplani.

V závěru tiskové konference představila Černochová své nové dva politické náměstky – Daniela Blažkovce, který působil jako vedoucí obchodně ekonomického úseku v Šanghaji, Hongkongu či Abú Dhabí, a Františka Šulce, který už na ministerstvu obrany působil. Agendy si oba muži teprve rozdělí.