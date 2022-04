Vyhrožuje zničením a vydírá, vytkli Ševčíkovi. Se*e mě, přisadil si Láska

Napsat na sociální sítě o někom, že je ruský kolaborant a ostuda, není nic výjimečného. Ale mít možnost říct mu to do očí je už lepší zážitek. Jak duel s panem Ševčíkem dopadl, si můžete pustit tady.



Když jsme pak šli ze studia, zkusil to na mě pan Ševčík po dobrém, že prý se v názoru na něm mýlím. Reagoval jsem, že se s ním vůbec nechci bavit. Upřímně jsem mu sdělil, že mě sere. Okamžitě otočil, že má na mě spousty kompromitujících informací a že mu můžu být vděčný, že je ne...použil. Jen jsem odvětil, že z něj strach nemám, a šel jsem si po svém.