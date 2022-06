Expert Trikolory Ševčík se stane děkanem na VŠE, i přes vlnu odporu

„Dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu se Zákonem o vysokých školách jsem se rozhodl na základě návrhu Akademického senátu fakulty jmenovat Miroslava Ševčíka děkanem,“ napsal v prohlášení na webu univerzity Dvořák.

Čtyřleté období Ševčík se děkanem oficiálně stane na začátku července, kdy nahradí končícího Zdeňka Chytila. Čtyřleté volební období mu pak skončí posledního června 2026.

Ševčíka akademický senát zvolil jednomyslně, o post děkana se totiž v dubnových volbách ucházel jako jediný kandidát. „Jako největší nedostatek proběhlých voleb nejen na Národohospodářské fakultě, ale i na fakultách dalších, vnímám nízkou volební účast a zájem kandidovat,“ uznal šéf univerzity.

Sám ale tvrdí, že jako má jako rektor „velmi omezenou možnost nerespektovat volbu jakéhokoliv děkana fakulty vysoké školy.“ Pokud volba proběhla v souladu se zákonem, nevidí důvod, aby kvůli rozdílným názorům nového děkana nejmenoval. Při stejné příležitosti jako Ševčíka novým děkanem jmenoval i Jiřího Hnilicu, který nově povede podnikohospodářskou fakultu.

„Přestože v některých ohledech mohou být výroky doc. Ševčíka považovány za kontroverzní, přispívají k tříbení názorů tak, jak by tomu na svobodné akademické půdě mělo být,“ vyjádřil se už dříve k volbě Dvořák.

Putinovi věřil víc než šéfovi BIS

Na protest proti Ševčíkovu znovuzvolení vznikla i internetová petice, které upozorňuje na jeho komunistickou minulost a spolupráci s vojenskou rozvědkou v letech 1987-1988. Autorem petice je podle dostupných informací absolvent FPH VŠE, Adam Blišťan. Absolvent Ševčíkovi ale nejvíce vyčítá jeho výroky z posledních let, třeba o šéfovi BiS Michalu Koudelkovi.

„Tak já osobně plukovníku Koudelkovi nevěřím ani to, že se jmenuje Koudelka. Ne že bych Putinovi věřil všechno, ale že se jmenuje Putin, to mu věřím,“ řekl Ševčík v dubnu 2021 pro server Parlamentní listy. Tehdy reagoval na zjištění, že za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích stáli ruští agenti.

Letos Ševčík kritizoval i cestu premiéra Petra Fialy na Ukrajinu. „Jsem překvapen, jakou roli hraje PR. Politici naprosto selhali. Všichni, od Ukrajiny, Spojených států, zemí NATO i EU. Tohle gesto mělo být před vypuknutím války,“ prohlásil ve vysílání CNN Prima NEWS.

Miroslav Ševčík v čele národohospodářské fakulty stál už dvě volební období, a to v letech 2010 až 2018. Tehdy čelil několika studentským protestům. Jedním z hlavních problémů, proti kterým se studenti ohrazovali, bylo netransparentní vedení fakulty a nečekané odchody kvalitních pedagogů.

„Dlouhodobě odcházejí z fakulty nejkvalitnější pedagogové, u kterých máme pocit, že mají největší přínos pro naše studium. A oni jako hlavní důvod uvádějí špatnou pracovní atmosféru, kterou vytváří pan děkan a jeho nejbližší spolupracovníci,“ řekla při jednom z protestů pro Deník studentka Hana.

Rektor přijal nová opatření

To, že VŠE přitáhla pozornost kvůli zvolení Ševčíka děkanem, Dvořáka netěší. „Myslím si, že pro naši univerzitu to určitě není dobré, pokud se objevujeme v této souvislosti,“ uvedl. Lidé by podle něj ale neměli VŠE soudit bez hlubší znalosti situace. Jak řekl, není nic výjimečného, když na děkana kandiduje jen jeden člověk a hlasují pro něj všichni členové akademického senátu.

Korektní chování Mezi nové morální zásady, které chce rektor vymáhat, patří například chování, kterým nemůže být zpochybněna jejich nestrannost, respekt k názorovým oponentům i korektní vystupování v médiích.

S ohledem na to přijal řadu nových opatření. Mimo jiné bude od děkanů a členů vedení VŠE po dobu jejich funkce požadovat, aby dodržovali stanovené morálně-etické zásady. Nově byla podle něj spuštěna on-line platforma, na které budou s předstihem zveřejňovány volby do akademických senátů, přičemž větší informovanost o volbách by měla umožnit studentům i akademickým pracovníkům zapojit se do voleb jako kandidující i jako voliči.

Vedle toho chce rektor předložit na nejbližším jednání akademického senátu školy návrh na úpravu jeho volebního řádu, který stanoví, že volby členů senátu se budou na všech fakultách konat přes aplikaci ve studijním informačním systému. „Dosavadní zkušenosti na VŠE ukázaly, že tento způsob voleb vede zejména mezi studenty k vyšší volební účasti, což podpoří vlastní volební soutěž a sílu mandátu zvolených kandidátů,“ uvedl Dvořák.