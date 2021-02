Neprodloužit nouzový stav je sebevražedný útok, míní ministr Hamáček

V pondělní MF DNES jsme popsali porušování koronavirových opatření v restauraci Bílý Mlýn v Liberci. Policie bezmocně obcházela podnik a přiznala, že se bojí zasáhnout, protože se už nevyzná v různých výjimkách. Je to dobrá vizitka policie?

Já jsem o tom hovořil s policejním prezidentem. Samozřejmě, těžko můžu komentovat jeden každý konkrétní případ zásahu policie. Od toho je policejní prezidium. Ale obecně platí, že policie, aby mohla použít nějaký razantní vstup do objektu, tak musí mít stoprocentní jistotu, že je k tomu důvod. A jak jsem pochopil, tak to v tom Liberci nebylo. Nadřízení té hlídky vyhodnotili, že to splněno nebylo, na rozdíl od jiných případů, kdy policie bez problémů razantně zasahovala například v Praze nebo v Českých Budějovicích. Vždy je to na vyhodnocení velícího důstojníka a hlídka sama o sobě není vybavena zařízením pro násilné vstupy. Od toho jsou zvláštní jednotky, například zásahovky. Ty by tam ale musel poslat nadřízený těch policistů, se kterými jste hovořili.

Teď se buď najde dostatek poslaneckých hlasů pro prodloužení nouzového stavu, nebo opatření skončí a tento stát de facto kapituluje v boji s covidem. Jan Hamáček Ministr vnitra