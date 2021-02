Tajné restaurace budou i v jiných městech, říká hejtman. Žádá vysvětlení

Restaurace má přes zákaz v době koronaviru otevřeno pro hosty. Na jídlo tam chodí místní smetánka. Navzdory zaparkovaným automobilům a přijíždějícím taxíkům majitel tvrdí, že obsluhují jen ubytované.



Co na to říkáte jako hejtman? Na drahou restauraci v Liberci, kde se scházejí vlivní lidé za zatemněnými okny?

My jsme to řešili na krizovém štábu se zastupujícím ředitelem policie. Řekl jsem, že bych byl rád, kdyby se policie věnovala všem. Nejen některým.