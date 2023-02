Omlouvám se, že léky nebyly, řekl Válek. Ministerstvo chystá novelu zákona

„Situace s léčivy se postupně stabilizuje,“ prohlásil Válek v úvodu tiskové konference. Stát podle něho jedná s výrobci a distributory. Zlepšit situaci by měla také urychlené dodávky dodávek léčiv.

„Ano výpadky tady jsou, jsou stále problémy s některými kategoriemi,“ pokračoval Válek a dodal, že stát se snaží dělat vše pro to, aby léky byly naskladněny.

„Omlouvám se a nesmírně mě to mrzí, že některý lék, který pacienti sháněli nebyl,“ prohlásil Válek. Podle Válka se jedná o zrychlených dodávkách. Postupně by se do lékáren měly doskladnit různé druhy antibiotik.

Okolností, které mohou za výpadek léků, je podle Válka několik. Patří mezi ně pozastavení výroby v Číně, které vzniklo v souvislosti s nemocí Covid-19, dále špatné plánování a strategie výrobců léčiv v roce 2021, válka na Ukrajině, kde válka pozastavila výrobu, a mutace chřipky, které nastoupily po skončení pandemie koronaviru.

Spotřeba antibiotik podle ministra Válka meziročně vzrostla o 300 000 balení, tedy o 47 procent. Zvýšená spotřeba ovlivnila i jejich dostupnost. Konec února by mělo podle náměstka ministerstva zdravotnictví Jakuba Dvořáčka obdobím, kdy se trh bude stabilizovat. Antibiotika v tabletách už jsou podle něj dostupná, chybí suspenze.

Ministr zároveň popřel, že by léky, kterých je nyní nedostatek, chyběly z důvodu pomoci Ukrajině. „Pokud použijeme jen selský rozum, tak my jsme léky, které Ukrajina potřebovala, posílali na přelomu dubna května,“ řekl.

Dále zdůraznil, že Česko posílalo především léky na bolest, nikoli léky, které slouží k léčbě chřipky a angíny, kterých je nyní nedostatek.

Děláme maximum, řekl Válek

Stínová ministryně vlády Alena Schillerová minulý týden svolala kulatý stůl k tématu chybějících léků, na který zaslala pozvánku také ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi.

Schillerová už před tím vyčítala Válkovi, že se kulatého stolu ve Sněmovně k nedostatku léků, nezúčastnil. Ministr zdravotnictví řekl, že účast nepotvrdil.

„Pro zajištění dostatku léků děláme absolutní maximum,“ prohlásil Válek. Řekl, že stát dovezl statisíce balení různých typů penicilinových antibiotik včetně antibiotik pro děti. Podařilo se dovézt i léky, které jsou volně prodejné, například 400 tisíc balení Nurofenu. U antibiotik podle něj v žádném případě nehrozí, že by pacient nedostal patřičnou léčbu.

Zařazení nového mimořádného bodu nedostatek léků se pak předsedkyni poslaneckého klubu ANO nepodařilo prosadit.

Problémy se netýkají pouze České republiky, ale výpadky trpí i okolní země. Penicilin například začíná chybět i v Německu, v Polsku pak chybí léky podporující lepší dýchání a inhalátory. Evropské země hlásí nedostatky léků různých kategorií, antibiotika jsou ale převládající.