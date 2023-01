Situace s léky je složitá v celé Evropě, zvažujeme oslovit Japonsko, řekl Válek

V Česku můžou některé léky totiž chybět až do jara. Ve vysílání Rádia Impuls to v týdnu připustil viceprezident Lékárnické komory Martin Kopecký. Hlavním důvodem výpadku je přerušení dodávek léčiv do Česka i okolních zemí z Číny, ale i zvýšená spotřeba léků z důvodu vysoké nemocnosti.

K nedostatku léků se vyjádřil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Zvažujeme oslovit i státy mimo EU. Například Japonsko,“ uvedl v neděli Válek v pořadu Otázky Václava Moravce. „Situace bude těžká celý rok. Výroba se plánuje s několikaměsíčním předstihem,“ doplnil ministr s tím, že snad na letos na podzim již bude situace lepší.

Válek také zdůraznil, že je nyní krizová situace. „Situace se musí řešit. Ne hledat, kde je chyba. Až situace bude vyřešena, tak se musíme bavit, jak změnit povinnosti regulátora léků, aby lékaři věděli - jaké jsou léky nebo kdy přijdou,“ komentoval chystaný zákon, který má platit od roku 2024. „Chci, aby distributoři měli rezervy. Musíme to strategicky nastavit i společně se Správou státních hmotných rezerv,“ řekl Válek.

Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs v pořadu řekl, že je to velký nápor pro lékárníky. „Musíme průběžně hlídat jaké léky a v jakém množství u distributora jsou. Také musíme komunikovat s lékaři,“ komentoval situaci Krebs. Podle jeho slov je těžké říci, zda stát situaci podcenil.

„Nemyslím, že bychom měli roušky nařizovat“

Podle Válka byla na ministerstvu diskuze i o zavedení roušek či respirátorů kvůli vysokým počtům respiračních onemocnění v posledních týdnech. „Opravdu si nemyslím, že situace je taková, že bychom měli roušky nařizovat, třeba v divadle nebo hromadné dopravě,“ zdůraznil šéf zdravotnictví.

Ani poslankyně Karla Maříková z SPD si nemyslí, že by roušky měly být povinné. „Nejsem zastánce restriktivních opatření. To jsme zažili při minulé vládě. Cílem je, aby se lidé s respiračními onemocněními naučili žít,“ komentovala poslankyně.

Podle šéfa praktických lékařů Petra Šonky nemohlo ministerstvo dělat více, aby se zabránilo šíření chřipkové epidemie. Reagoval i na nedostatek dalších léků. „Problém s antibiotiky tu byl už na podzim. Tohle je dominový efekt, kdy se vyčerpaly zásoby,“ uvedl s tím, že nedostatek léků prodlužuje i vyšetření. „Léčíme tím, co je,“ řekl.

Podle něj je problém i v tom, že lidé nejsou příliš ochotni se proti chřipce očkovat. „U 60 procent praktických lékařů dostupné očkování proti chřipce,“ zdůraznil Šonka.

Lázně jako odměna za pravidelnou prevenci

Ministr poté doplnil, že on se třeba očkovat nechal „Mám bohužel nadváhu, jsem riziková skupina. Jsem ale naočkovaný,“ komentoval Válek, který se ještě pochlubil tím, že pravidelně běhá.

Řeč přišla i na to, že lidé, kteří se očkují či chodí na prevence by měli mít nějaké zvýhodnění. „Mohlo by to vést k postupnému zvyšování proočkovanosti,“ komentoval Šonka. Na jeho slova reagoval Válek, že ministerstvo některé bonifikace představí.

„Není to uplácení. Lidé, kteří chodí na preventivní prohlídky, tak neskutečně šetří peníze v systému,“ řekl ministr. Jednou z motivací by mohl být týdenní pobyt v lázních zdarma.

„Chci, aby se zvyšovala kvalita života seniorů. Tomu pomáhá prevence,“ doplnil s tím, že si dovede představit řadu bonusů.