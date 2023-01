Nedostatek léků potrvá zřejmě celou zimu, říká viceprezident Lékárnické komory

V Česku můžou některé léky chybět až do jara. Ve vysílání Rádia Impuls to připustil viceprezident Lékárnické komory Martin Kopecký. Hlavním důvodem výpadku je přerušení dodávek léčiv do Česka i okolních zemí z Číny, ale i zvýšená spotřeba léků z důvodu vysoké nemocnosti.