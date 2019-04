Ministr spravedlnosti v ohrožení. Benešová potvrdila námluvy s Babišem

Benešová si post ministryně spravedlnosti, jak sama říká jako „brigádu“, krátce „střihla“ v době vlády bez důvěry Jiřího Rusnoka, kterou jmenoval právě prezident Miloš Zeman.



Benešová vyjednávání s Babišem o tom, že by na stejný post zasedla v jeho vládě, potvrdila. „Říkáme si zásadní pohledy na věc, taky mám své za sebou a nenechám si foukat. Ale nic není ve zlém, všechno je v pohodě, akorát je to takové delší. A pokud vím, má víc kandidátů, takže netuším, pro koho se rozhodne,“ uvedla Benešová.



„Je to takové trochu náročné, ale zatím není žádné resumé,“ uvedla Benešová.



Sám premiér na dotazy MF DNES, o čem s Benešovou přesně jednali a zda je jisté, že Kněžínek skončí, ve středu odpoledne nereagoval.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček už dříve odvětil, že „spekulace tohoto typu ze zásady“ nekomentuje.

Hradní kandidátka

Benešová se stala nejvyšší žalobkyní právě za Zemanovy vlády v roce 1999. Poté, co Miloš Zeman poprvé vyhrál prezidentské volby, se Benešová stala se jeho poradkyní pro oblast justice a spravedlnosti.

Hrad si nedávno u Benešové nechal zpracovat analýzu, zda je v Česku možné si objednat trestní stíhání. A Benešová ve své práci skutečně konstatovala, že to možné je. Upozornil na to Deník N.

Na základě jakých zdrojů k tomu došla a kterými daty má takové silné tvrzení podloženo, není jasné. Prezident následně analýzu poslal ministrovi spravedlnosti Kněžínkovi. Ten ji ale k nevůli Hradu nereflektoval.

„S paní doktorkou Benešovou jsem hovořil v naprosto obecné rovině. Náš rozhovor se v žádném případě, a to zdůrazňuji, netýkal žádného konkrétního případu či kauzy,“ reagoval Kněžínek a dodal, že má důvěru v český justiční systém i to, jak je nastaven.



Na straně Babiše

Argumentace Benešové nyní může být sympatická právě Babišovi. Policie dokončila vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a státnímu zástupci ho doporučila obžalovat.

„Nechápu, jak je možné, že v rámci živé kauzy mají novináři dřív informace než lidi, kterých se to týká. Je to zpolitizované a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot,“ reagoval na nové informace předseda vlády. Benešová tak budí dojem ženy, která bude stát na Babišově straně.

„Nevylučuji, že řada kauz může být účelových, takže jsem na to opatrná. Proto jsem nehlasovala pro vydání pana Babiše. Kauzu pana Babiše posuzovat nemůžu, nečetla jsem to,“ říká k tomu opatrně Benešová.

Ve Sněmovně se o jejím nástupu spekuluje už několik týdnů. „Slyšel jsem o tom ve sněmovních kuloárech a pravda je, že to vzbudilo rozruch mezi poslanci, kteří se zabývají problematikou justice,“ říká šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.



Pozdvižení v justici

V justici informace o tom, že se možná stane ministryní spravedlnosti, vyvolala silné pozdvižení. Panuje obava, že součástí úkolů bude odvolání Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který je vnímán jako garant nezávislosti státního zastupitelství.

Na jeho místo by podle některých spekulací mohl nastoupit někdejší ministerský náměstek Benešové Daniel Volák (ODS).

Benešová by nově získala pod kontrolu ty nejzásadnější kauzy. A to nejen Čapí hnízdo, ale také kauzy, které se nelíbí Hradu. Například vyšetřování údajných manipulací zakázek v Lánech.

Benešová má přitom dlouhodobě osobně velmi vyhrocený vztah k pražské vrchní státní zástupkyní Lence Bradáčové, která tyto věci dozoruje.

MF DNES už dříve psala, že policie prověřovala, zda se Volák na přání lobbisty Ivo Rittiga nesnažil překazit jmenování Lenky Bradáčové na post vrchní státní zástupkyně.



Kdy může Kněžínek skončit?

Zatímco o tom, že je Kněžínek ve vážném ohrožení, není podle zdrojů MF DNES pochyb, liší se informace o tom, kdy ho Babiš může vyměnit.

První příležitost bude mít už 30. dubna, kdy podle plánu má Zeman jmenovat nástupce ministryně průmyslu Marty Novákové a ministra dopravy Dana Ťoka. Pořád je příležitost, aby Babiš přinesl na Hrad jméno i jméno Benešové.

Babiš by se tak ale mohl dostal do podezření, že krokem chce ovlivnit kauzu Čapí hnízdo, u níž nyní státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhoduje, zda premiéra pošle k soudu.

Příliš cenné ministerstvo

Kněžínek na první pohled nemá žádný problém. Předchází ho pověst schopného státního úředníka, nemá za sebou žádný mediální škraloup jako zmínění Nováková s Ťokem, v justici si získal slušný respekt. Zároveň však za sebou nikdy neměl výrazné politické krytí.

Babiš ho loni v létě do vlády přivedl v rychlosti jako náhradu za tvář hnutí ANO Taťánu Malou, která odstoupila po kritice za opisování v diplomové práci. Nestraník Kněžínek, který do té doby působil jako kariérní úředník, dával najevo, že ve vládě nepůjde nikomu na ruku.

V lednu při sněmovních interpelacích během projednávání možného tlaku Hradu na soudce, se tak mimo jiné pustil do úvahy, že se Zeman mohl dopustit trestného činu.

„Byť se bavíme o osobách, které požívají imunitu, tak ono to může naplňovat znaky trestného činu minimálně ve stadiu přípravy, možná pokusu,“ řekl Kněžínek. Tím si u Zemana Kněžínek rozhodně nepomohl.

Samotný prezident navíc dlouhodobě kritizuje justici, v rozhovoru pro MF DNES se například pustil do šéfa Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Iva Ištvana kvůli razii v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Naopak se Zeman zastal šéfa ÚOHS Petra Rafaje, kterého nyní trápí podezření policie, že se snažil ovlivnit miliardový tendr na mýto. Prezident ale řekl, že ho rozhodně nehodlá odvolat.

Když se k tomu přidá, že ministerstvo spravedlnosti bude mít letos formálně mnohem větší vliv než v minulých letech, protože mimo jiné končí sedmiletý mandát mnohým předsedům krajských soudů, vyplývá z toho už dost důvodů k tomu, aby si Hrad řekl, že by v pozici ministra mohl být někdo prezidentovi bližší.

Kněžínek rovněž vytváří nový zákon o státních zastupitelstvích, u něhož bude také klíčové nastavení nových podmínek.