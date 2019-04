Kdo je Marie Benešová? Favoritka Miloše Zemana rozdělující justici

15:35 , aktualizováno 15:35

Někdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová by se měla vrátit zpět na svůj post do vlády. Koncem 90. let působila v čele Nejvyššího státního zastupitelství, později vstoupila do sociální demokracie. Do křesla ministryně zasedla politička, která se netají svou podporou Miloše Zemana.