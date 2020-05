Ministr Plaga oznámí termíny přijímacích a závěrečných zkoušek

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ministr i přes zlepšující se epidemiologickou situaci v Česku neuvažuje o tom, že by uspíšil návrat žáků prvního stupně do škol před 25. květnem.

Návrat do škol 11. května se týká žáků 9. tříd základních škol a studentů posledních ročníků škol středních. Účel toho návratu je podle Plagy příprava na maturitní a závěrečné zkoušky a u žáků devátých tříd je to intenzivní příprava na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy.

„Vzhledem k tomu, že se jednotné přijímací zkoušky blíží a já jsem řekl, že budou někdy v první polovině června, tak by dávalo smysl a já o to budu usilovat, aby se (deváťáci) vrátili v první vlně na přípravu stejně jako maturanti, protože je to závěr studia, v tomto případě na základní škole,“ uvedl Plaga.

Podle Plagy se za katedru povinně nemusejí vracet učitelé z rizikových skupin. Ve školách se po obnovení výuky otevřou jídelny, žáci však budou muset dodržovat dvoumetrové rozestupy, prohlásil v rozhovoru pro iDNES.cz.

Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené od 11. března. V pondělí 20. dubna se v omezeném režimu pro aktivity nejvýše pěti lidí najednou otevřely vysoké školy pro studenty posledních ročníků.

Podle dřívějších informací by se od 11. května do škol mohly vrátit kromě studentů posledních ročníků středních škol individuálně také třeba žáci základních uměleckých škol. Pro mladší školáky by se dveře základních škol mohli otevřít 25. května. Nejméně počítá vláda do července s návratem žáků druhých stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků.