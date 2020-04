Přichází hygienický manuál, jak to bude ve školách hlavně s rouškami

Podle mluvčí Anety Lednové nyní dokončuje jeho přípravu. Střední školy se dle vládního plánu mají pro studenty posledních ročníků otevřít 11. května, první stupeň základních škol pak 25. května.

Na doporučení pro školy, jak v nich zajistit provoz, pracuje ministerstvo školství společně s týmem epidemiologa Rastislava Maďara z ministerstva zdravotnictví, uvedla Lednová.

„Manuál chceme představit nejbližších dnech, nejpozději v první polovině příštího týdne,“ řekla. Návod by měly dostat jak základní a střední školy, tak i mateřské školy, které na rozdíl od ostatních vláda v březnu plošně nezavřela. Ministerstvo školství to ale doporučilo, a řada zřizovatelů proto pak provoz rovněž přerušila.

Plaga v polovině dubna řekl, že stát by měl zajistit, aby školy mohly za rozumnou cenu nakupovat ochranné prostředky a dezinfekce. S tím, že by je stát školám sám nakoupil, nepočítal.

Jak s rouškou ve třídě?

O nošení roušek v plánovaných školních skupinách v základních školách by měl rozhodovat učitel, na chodbách či v šatnách by ale bylo povinné. V lavici by mělo sedět vždy jen jedno dítě, ve školních skupinách by mělo být do 15 dětí.

Maďar zároveň uvedl, že by dětem denně stačily dvě doma vyrobené roušky. Ve školách by podle něj měly být stojany s dezinfekcí, tekutá mýdla by měla být dostupná nejen na toaletách, ale i ve třídách u umyvadel, vhodné by také byly papírové ručníky.

Do školky by dle dřívějších vyjádření Maďara neměli děti doprovázet prarodiče. Je podle něj potřeba ochránit rizikové skupiny populace, jimiž jsou právě senioři nebo lidé, kteří mají dlouhodobé nemoci, jako jsou cukrovka nebo srdeční potíže. O znovuotevření se podle něj musí každá školka rozhodnout podle toho, jaké bude mít s ohledem na to personální kapacity.

Školy jsou zavřené od 11. března, od té doby se žáci a studenti učí na dálku. Do konce školního roku vláda už s obnovením prezenční výuky v plném rozsahu nepočítá.

Jako první začaly minulý týden v omezené míře obnovovat provoz vysoké školy, nejdříve jen pro studenty posledních ročníků a od tohoto týdne pro všechny. Konat se mohou individuální konzultace a zkoušky nebo třeba laboratorní práce pro maximálně pět lidí najednou.

Střední školy by se dle harmonogramu vlády měly částečně otevřít 11. května, a to pro studenty posledních ročníků k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky. V pondělí 25. května by se do škol mohli vrátit mladší školáci. V červnu by se pak ve školách měly začít konat konzultace pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol.