Vyběhni s ministrem. Rakušan chce vytáhnout svoje „hejtry“ do Stromovky

„Když se ve skutečném světě potkávám s lidmi z masa a kostí, taky nejsou zdaleka se vším spokojení a taky nadávají. Ale jsou ochotní se o věcech normálně, byť někdy emotivně bavit,“ napsal v úterý Rakušan na sociální síť X, kde již dříve sdílel příspěvky o běhání.

Rakušan svým sledovatelům vzkazuje, že pokud je štve, mají vyběhnout s ním. Podle ministra jde o pokus vytáhnout své „hejtry“ z pohodlní „často anonymních profilů“. Běh se má uskutečnit ve středu 27. září v šest večer v holešovickém parku Stromovka s trasou dlouhou 3,5 kilometru.

Vyběhni s ministrem!

pic.twitter.com/KBYXcq2145 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 26, 2023

Kauza s šifrovaným telefonem

Poslaneckou sněmovnou nyní rezonuje „aféra“ kolem toho, že Rakušan používal zašifrovaný telefon s aplikací CryptoCult, kterou používali pro komunikaci i lidé obvinění v kauze Dozimetr a ústřední postava kauzy, kontroverzní podnikatel Michal Redl, pro volání právě s Gazdíkem či Polčákem.

Ministr uvádí, že v době před volbami do Sněmovny měl podezření, že on a jeho kolegové ze STAN jsou odposloucháváni. Rakušan si myslí, že ten, kdo by mohl mít zájem o interní informace strany, je například Agrofert. Ten obvinění odmítl.

„S Redlem jsem nemluvil. Neznám ani jeho číslo,“ uvedl také Rakušan. „Hovory z našich kanceláří, třeba i o bezpečnostní politice, se velmi rychle dostaly do okruhu lidí, kam by se dostávat neměly,“ řekl už dříve ministr.

Hnutí SPD chce, aby se Rakušanovým případem mimořádně zabývala Sněmovna, ANO naopak zvažuje, že vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Ministra se už dříve zastal Petr Fiala.