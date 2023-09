Rakušan se pustil do Babiše. Spojil ho s Krejčířem, Kočnerem i s Pitrem

Pan Babiš vás označil za největší nebezpečí pro Česko kvůli šifrovanému telefonu a kauze Dozimetr. Když nebudete odvolán z vlády, bude chtít ANO vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.

Za prvé bych se chtěl zeptat pana Babiše, o čem se tu bavíme. Není vůbec důležité, jakým telefonem kdo telefonuje. Je důležité, s kým se bavíte a co řešíte. A v tomhle ohledu mám za svých třináct let v politice absolutně čisté svědomí. A bylo by moc hezké, kdyby to mohli říct všichni politici. Mně přijde absolutně absurdní, že člověk, který s Krejčířem chtěl ovládnout ČEPRO, se teď diví tomu, že někdo používal stejnou mobilní aplikaci jako Krejčířův podržtaška. Někdo, kdo měl obchodní vazby s Kočnerem na Slovensku, teď bude vyzývat k nějaké morálce a odklonu mafiánů. Někdo, o kom Pitr řekl, že se mu s ním dobře obchodovalo, odsouzený Pitr, tady bude někoho moralizovat. Já opravdu nechápu, kam až chce ta absurdita v podání hnutí ANO dojít.

Mluvil jste s panem premiérem. Dal vám jistotu, že zůstanete ve vládě?

Pan premiér tohle podle jeho vlastních slov nepovažuje za problém, který by měl nějakým zásadním způsobem řešit. Každý, kdo byl v této kauze podezřelý, je také stíhán. Je velmi absurdní hovořit o tom, že nějakým způsobem ovládám policii, protože nic není větším důkazem, než že policie zasáhla do řad mého vlastního hnutí v době mého ministrování. Nikdy k žádnému ovlivňování nedošlo, stejně jako nikdy z mé strany - to chci zdůraznit, a to je na hraně trestněprávní zodpovědnosti, co tady bylo řečeno - nikdy jsem neovlivňoval Českou televizi, nikdy jsem nehovořil s ředitelem České televize a nikdy jsem neříkal, jaký pořad se má nebo nemá vysílat. To patří možná do arzenálu jiných politiků.

Chcete se nějak bránit právní cestou proti tomu, co tu zaznělo z opozice?

Ono se těžko brání proti tomu, co zazní na plénu u pultíku, některé věty byly řečeny tady před vámi, před novináři. Samozřejmě je tam celé spektrum lží a výmyslů, které Andrej Babiš dlouhodobě používá. Může se cítit osobně dotčen, že mě označuje za nějakého mafiána a podobně. Ale to, co se lze a kde se lze bránit, je čistokrevná lež. A tady dnes zazněla. To je prostě ovlivňování České televize z mé strany, nějaký domnělý telefonát řediteli České televize, který prostě nikdy neproběhl. A to jsou věty, kdy se poradím se svým právníkem, sám právník nejsem, jestli tohle má nějakou šanci na úspěch. Šíření lží tímto způsobem, to prostě nemá procházet.

