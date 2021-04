Nastal čas říct na mikrofon, zda má vláda důvěru, vyzval Stanjura k volbám

„Je správný čas, aby se ve sněmovně každý poslanec a poslankyně postavili a řekl na mikrofon, zda má tato vláda jejich podporu,“ řekl Stanjura na CNN Prima News.



Místopředseda vlády Karel Havlíček, který se v debatě se Stanjurou utkal, s tím ale nesouhlasí. Podle něj musí vláda dotáhnout do konce opatření proti covidu.

„Vláda už dávno ztratila důvěru veřejnosti,“ řekl Stanjura. Poukázal přitom na to, že podle posledních průzkumů jí podporuje jen 11 procent lidí. „Nemáte většinu, i ty komunisty jste ztratili,“ poznamenal.

Havlíček řekl, že opozice je nervózní a že je jedno, s čím vláda přijde, protože podle opozice bude stejně všechno špatně.

Pro předčasné volby se v následující nedělní debatě vyslovil i předseda opozičních Starostů Vít Rakušan. Podle něj je poctivější, aby občané znovu rozdali karty ve volbách, než aby vláda vyjednávala o podpoře každého zákona.

Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců. Prezident Miloš Zeman řekl v neděli serveru Blesk.cz, že pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by pro to, aby vládla v demisi až do podzimních voleb.

Návrat dětí do škol vyvolává zmatek

Stanjura se také vyjádřil k návratu dětí do škol. Rotační systém, ve kterém se začnou od pondělí žáci vracet, přinese podle místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury zmatek.

„Dlouhodobě jsme volali po návratu dětí do škol, děti byly nejdéle doma z celé Evropy. Vláda sice 12. dubna odmítala otevřít školy, ale nakonec souhlasila, že otevře aspoň částečně. Z mého pohledu ale rotační systém přinese jen zmatek,“ řekl k pondělnímu návratu části dětí do škol Stanjura.

Rotační systém je méně pohodlný, podle Karla Havlíčka je ale bezpečnější z epidemiologického hlediska. V souvislosti s návratem dětí hovořil ministr v pořadu na CNN Prima News také o testování žáků.

„Co se týče testování ve školách, víme, že samotesty nejsou spása. Ale v tomto objemu nelze řešit situaci PCR testy. Testy z Číny za 32 korun nejsou špatné,“ reagoval Havlíček na dotaz Terezie Tománkové. Dodal, že samotestování z nosu je po PCR testech stále nejpřesnější možnou variantou.

Testování dětí bude probíhat dvakrát týdně. Je to rozdíl oproti firmám, kde je testování nařízeno jen jednou za týden. „U firem se to provádí přes měsíc, jsou dál,“ vysvětlil frekvenci Havlíček.

„Nesrovnávejme děti na prvním stupni s dospělými. Pro dospělé je to nepříjemné, ale poperou se s tím líp než děti. Vláda potřebuje vyprázdnit sklady nekvalitních antigenních testů a řekne, že děti to nějak vydrží,“ reagoval Stanjura.

Návrat dětí je podle ministra Havlíčka nultou fází rozvolnění protikoronavirových opatření. „Plníme, co jsme slíbili. Jde o nultou fázi rozvolnění. Za čtrnáct dní uvidíme, co by mohlo nastat jako první krok,“ řekl ministr.

V souvislosti s prvotním rozvolněním od 12. dubna otevře vláda také drobné obchody se zbožím pro děti nebo papírnictví, aby se nejmenší mohli vybavit do školních lavic.

Nový ministr jako cesta pro Sputnik V

Za dobu pandemie došlo k již třetí výměně ministra zdravotnictví. Jana Blatného v úřadu vyměnil Petr Arenberger. Důvodem byl podle Stanjury Sputnik V.

„Rusové to používají ve svém ideologickém boji, nabízejí ji, ale nemají toho dost pro své lidi. Nečekejme, že to bude nový ministr kritizovat. Je to proruský politik. Vidím Sputnik jako hlavní důvod, proč byl ministr Blatný odvolán,“ řekl místopředseda ODS.

Havlíček řekl, že za výměnou ministra zdravotnictví nestojí Sputnik V. Touto látkou se podle něj v Česku bude očkovat až po jejím schválení. „Sputnik bude, pokud bude, až po schválení Evropskou lékovou agenturou,“ řekl.

Nový šéf resortu zdravotnictví Arenberger má oproti Blatnému poměrně přívětivý názor na přijetí ruské vakcíny Sputnik V, která přitom stále nemá souhlas k užití. Podle nového šéfa resortu zdravotnictví by se Sputnikem mohlo v Česku očkovat v rámci klinických studií.

Jedním z cílů Arenbergera při jeho nástupu do funkce bylo zlepšit komunikaci ministerstva. To se podle místopředsedy ODS novému ministrovi nepodařilo.

„Nejhorší je, že vláda opět selhala v komunikaci. Něco oznámí, lidé se na to připraví, počítají s tím, těší se na to. Pak přijde nový ministr, který je ve funkci tři dny, a zase je všechno jinak. Vůbec tomu nerozumím a je to špatně,“ kritizoval Stanjura komunikační schopnosti úřadu.