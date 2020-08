Bylo to hrozně narychlo, napsal Havlíček ke svému otitulování premiérem

Humornou přestřelku rozpoutal na Twitteru s poukazem na omyl v televizním titulku novinář Jan Dražan, a to s komentářem: „Tak Havlíček už to tady šéfuje celý. Babiš asi na Hrad tedy.“.

Jan Dražan @idrazan Tak Havlicek uz to šéfuje celý. Babiš asi na Hrad tedy. https://t.co/SQO9M6tyru oblíbit odpovědět

K příspěvku se následně vyjádřil i Havlíček. „Ano, bylo to hrozně narychlo. Ale dohodli jsme se férově, že si u toho nechám průmysl, dopravu i vědu,“ zažertoval.

Karel Havlíček, který je nestraník, je ministrem průmyslu a obchodu od konce dubna loňského roku. Na pozici nahradil Martu Novákovou. Ministerstva se ujal, když byl předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků a místopředsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Nabídku stát se ministrem průmyslu Havlíček původně v minulosti přitom odmítl. Vládní angažmá mu Babiš nabídl na podzim 2017. Havlíček se tehdy vyjádřil, že si nabídky váží, ale že ji nemůže přijmout, protože mu to nedovolují jeho četné (i podnikatelské) aktivity.

Ministerstvo dopravy převzal Havlíček po svém předchůdci Vladimíru Kremlíkovi z ANO 24. ledna 2020 a povede jej až do konce funkčního období současné vlády. Dokud bude mít vláda důvěru Poslanecké sněmovny a nejdéle do nových voleb do sněmovny v roce 2021.

Havlíček je v médiích někdy kvůli vedení dvou resortů současně označován za „superministra“.