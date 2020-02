Necítím se jako superministr, máte možnost do mě střílet, řekl Havlíček

„Na Ministerstvu dopravy jsem si nešel dělat vizitku. Já jsem vzal Ministerstvo dopravy, protože to považuji za svoji maximální odpovědnost. A prosím nebo žádám o to, aby se hodnotily zejména výsledky. Já za ty výsledky nesu plnou odpovědnost. Nebudu je svalovat ani na své předchůdce, nebudu je svalovat ani na náměstky ani na kohokoli jiného. A máte ideální příležitost do mě jeden a půl roku střílet, jsem na to připraven,“ prohlásil Havlíček.



Zakázka na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky by podle něj měla stát zhruba polovinu z původně ohlášených 401 milionů korun.



Jeden člověk to nemůže zvládnout, je přesvědčena ODS

„V této chvíli to opravdu je práce na plný úvazek a k tomu se nedá zvládnout ministerstvo průmyslu a obchodu s těžkými úkoly, které má před sebou,“ je přesvědčen první místopředseda ODS a exministr dopravy Zbyněk Stanjura.



ODS chtěla ve Sněmovně projednat předraženou zakázku na mýtné, to, zda bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík dostal skutečně nabídku úplatku ve výši 1,5 milionu korun za ovlivnění zakázky na supervizora mýtného systému, ale především to, jaké by měly být priority dopravy.



„Tím motivem není tak mediálně propíraná zakázka na elektronické dálniční známky, řekl bych, že to je jen poslední kapka nebo třešnička na dortu, nebo jak to nazveme. Tím motivem nejsou ani podivná vystoupení bývalého ministra, toho skvělého manažera, kterého přivedl do funkce Andrej Babiš,“ řekl na Kremlíkovu a Babišovu adresu Stanjura. Vzhledem k tomu, že poslanci ANO zařazení bodu projednání situace na ministerstvu vetovali, avizoval, že jeho strana bude iniciovat mimořádnou schůzi Sněmovny.

ODS chtěla prosadit, aby Sněmovna vyzvala současnou i budoucí vlády, aby do dopravní infrastruktury investovaly nejméně dvě a půl procenta HDP a později tři procenta HDP. „Když to přepočítám a trošku zaokrouhlím, tak by to mělo být od 140 miliard. My vidíme v oblasti dopravní infrastruktury dvě klíčové priority. Druhé spojení moravských a českých krajů, jinými slovy D 35, a silniční okruh kolem Prahy. To by měly být klíčové priority státu,“ řekl Stanjura.