Tři strany se pokoušejí o mimořádnou schůzi kvůli Babišovi, NKÚ a rozpočtu

Tedy šéfové stran, poslaneckých klubů i členové vlády. Zprávu NKÚ chtějí probrat kvůli tomu, že vyznívá vůči vládě kriticky. Stát podle dokumentu není schopen správně reagovat na změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu.



Na malé výkonnosti celé státní správy se podle kontrolorů podepisuje stávající struktura a procesy. I když stát investuje výrazné prostředky, nedostává za ně to, co čeká, uvedl NKÚ. Premiér Babiš se ohradil žádná jiná strana ani hnutí neudělaly v novodobé historii víc pro rozpohybování digitalizace a dopravních staveb. Šéfa NKÚ, bývalého poslance ČSSD Miloslava Kalu zkritizoval, že nemá patent na rozum

„Ta zpráva není objektivní, většina našich ministrů s ní má problémy. Pan Kala, to je někdejší člen sobotkovského křídla ČSSD. On byl přece poslancem, byl u toho, kdy se tady tvořily zákony. A teď to kritizuje?“ řekl ke zprávě NKÚ v rozhovoru pro MF DNES Babiš.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš apeluje na zveřejnění výsledků evropského auditu ohledně dotací pro Babišovu bývalou společnost Agrofert, kterou převedl do svěřenského fondu. Piráti ve Sněmovně neúspěšně navrhovali, aby požádala Evropskou komisi o zveřejnění výsledků auditu do poloviny května, ještě před volbami do Evropského parlamentu. „Aby občané věděli, jestli premiér Babiš je tak čistý, jak celou dobu tvrdí,“ řekl Bartoš.

KDU-ČSL, jejíž poslanci se také pod žádost o mimořádnou schůzi Sněmovny podepsali, také veřejně vyzvali Andreje Babiše, aby požádal se svou vládou o důvěru znovu poté, co příští týden prezident Miloš Zeman na Babišovou žádost vymění tři ministry. Ministra dopravy Dana Ťoka nahradí Vladimír Kremlík, v čele ministerstva průmyslu a obchodu Karel Havlíček vystřídá Martu Novákovou a Marie Benešová nastoupí do čela resortu spravedlnosti za Jana Kněžínka.

„Pokud vláda nepožádá o důvěru ve spojitosti s hlasováním o některém ze zákonů, potom je na místě vyvolat hlasování o nedůvěře této vládě,“ řekl ve Sněmovně předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Babiš reagoval, že o důvěru poslance nepožádá.