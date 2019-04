Babiš: Kdyby mě obžalovali, nerezignoval bych. Je to politický proces

Ve středu policie navrhla státnímu zástupci vaši obžalobu v kauze Čapí hnízdo. Nechystáte se rezignovat, pokud byste byl skutečně obžalován?Můžu jen zopakovat, že se první informace dozvídám od novinářů, i když je to živá kauza. Já ani moji advokáti neznáme obsah toho rozhodnutí.

Rezignoval byste, pokud byste byl obžalován?

Nerezignoval bych, protože od začátku tvrdím, že je to politický proces. Že kdybych nebyl v politice, tak nikdo o Čapím hnízdě neslyšel. Na mě se stále organizují nějaké aféry, které se někdo snaží tvořit z minulosti, je to dvanáct let stará věc. Považuji za absolutní skandál, že ještě obvinili moji manželku a moji rodinu. Je to neuvěřitelná prasárna.

Pokud k závěru, že máte být obžalován, dojdou policisté i státní zástupci, asi lze těžko mluvit o „účelovce“, ne? Představa, že by to někdo dokázal takto zorganizovat, notabene, když jste premiérem, je asi scestná, ne?

Já to s vámi nebudu řešit. Každý rozumný objektivní člověk, který si to nastuduje, se mnou musí souhlasit.

V Bruselu zase aktuálně řeší váš možný střet zájmů, výsledky mají být známy v červenci…

(skáče do řeči) Ale všichni řeší. Ano, já Bruselu vadím. Teď je zase reportáž německé televize ZDF, která je zaměřena proti visegrádské čtyřce, proti Orbánovi, proti mně. Protože my jim říkáme naše názory o migraci, jsme protiimigrační. Tato média – hlavně německá – jsou proimigrační. A my jim s našimi názory vadíme. Takže před evropskými volbami přicházejí různé reportáže, které nevznikají náhodou. Zástupkyně ZDF se mě v Bratislavě na tiskovce V4 ptala za přítomnosti kancléřky Merkelové na nesmysly, ZDF to dělá opakovaně.

Nemluvme o německých novinářích. Ptal jsem se na Evropskou komisi, která má do dvou měsíců vydat svoji zprávu o vašem údajném střetu zájmů.

Tady byl lex Babiš, zákon namířený proti Babišovi. Já postupoval podle lex Babiš. Odešel jsem z firmy ještě předtím, než jsem se stal ministrem financí. Potom jsem firmu vložil do svěřenského fondu. Je zajímavé, že Ústavní soud o naší ústavní stížnosti už dva roky nerozhodl. Postupoval jsem podle českých zákonů, podle práva. Nemám na firmu žádný vliv. Těmto lidem se nepodařilo mě odstranit v české politice, tak to zkoušejí přes Evropský parlament.

Ti zelení fanatici spojení s Piráty, kteří tam proti mně stále bojují, ten psychopat Wagenknecht (Lukáš Wagenknecht býval náměstkem ministra financí Babiše, rozešli se ve zlém. Dnes je Wagenknecht senátorem za Piráty – pozn. red.), který tam má kontakty. Ta Grässle (německá europoslankyně Ingeborg Grässleová z CDU – pozn. red.). Spolupracují, stále se snaží vytvořit dojem, že jsem udělal něco špatně. Já nic špatně neudělal. Žádný střet zájmů nemám.



Ve chvíli, kdy by v Bruselu řekli, že jste ve střetu zájmů, a do toho jste byl v Česku obžalován v kauze Čapí hnízdo, asi už by toho bylo dost, ne? Říkáte, že vám hodně záleží na obrazu Česka v zahraničí. Myslíte, že by mu pomohlo, kdybyste si coby premiér z jednání vlády či v Bruselu odskakoval k soudu?

Na Evropské radě to nikoho nezajímá. To je jen politika českých europoslanců.

Opravdu si myslíte, že by je to nezajímalo, ani kdybyste se jim omluvil z jednání s tím, že máte vypovídat u soudu?

Pane redaktore, prosím vás, na tuhle hloupou otázku snad ani nečekáte odpověď. Já bojuji za české zájmy, proti ilegální migraci, za rozpočet podle zájmů České republiky, proto o mně některá zahraniční média informují negativně. A někteří čeští aktivističtí novináři jim pomáhají, čeští europoslanci také rádi pomlouvají českou vládu v Bruselu.

Jednoho dne se snad dozvíme, kdo „kampaň“ vede

Do toho vás v Česku čeká mimořádná schůze Sněmovny, kterou chtějí svolat ODS, Piráti a lidovci. Kromě kauzy Čapí hnízdo a vašeho údajného střetu zájmů je zajímá i situace okolo Národního kontrolního úřadu (NKÚ) a rozpočet…

(skáče do řeči) Tyhle strany nemají žádný program. Mají jenom Čapí hnízdo a Babiše, nic jiného. Protikorupční hnutí ANO vzniklo proto, že to tady léta rozkrádali, dělali tunely a pro lidi neudělali pořádného nic.

Teď mají třeba kritiku vaší vlády ze strany NKÚ. Podle tohoto úřadu není vaše vláda schopna reagovat na změny ve společnosti. Od digitalizace přes zjednodušení daňových povinností až po úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Vy jste následně nebývale tvrdě kritizoval šéfa NKÚ Miroslava Kalu. Bylo to v pořádku?

Ano. Ta zpráva není objektivní, většina našich ministrů s ní má problémy. Pan Kala, to je někdejší člen sobotkovského křídla ČSSD. On byl přece poslancem, byl u toho, kdy se tady tvořily zákony. A teď to kritizuje?

Je to člověk, který je nyní v čele nezávislého kontrolního úřadu, a premiér by asi měl dodržovat zvyklost, že nezávislost toho úřadu nebude zpochybňovat, ne?

Samozřejmě je relativní, jestli je závislý, nebo nezávislý. Protože členy volí Sněmovna, tedy strany. Pan Kala byl dlouho v ČSSD a zvolili ho v březnu 2013 dohodou mezi ČSSD a ODS. Tehdy se v novinách psalo, že to naštvalo Kalouska. Kalovo jmenování bylo opozicí označeno za handl. Kromě jiných to kritizoval Gazdík jako relikt opoziční smlouvy s tím, že chce uznávaného odborníka, který není aktivním politikem. Takže se vyjadřuji objektivně.

My jsme panu Kalovi napsali dopis, pozvali jsme ho na vládu k projednání té zprávy. Napsali jsme mu, že přesahují zákonem vymezený rozsah toho, co by měla výroční zpráva obsahovat, jsou tam politické proklamace. On třeba kritizuje slevu na jízdné, ale my to máme v programu. Jeho role přece není kritizovat náš program!

NKÚ navíc nemá patent na rozum a nemyslím, že je pan Kala tak kvalifikovaný, aby byl jeho názor správný a názor řady lidí ve státní správě nesprávný. Navíc to vždy řeší mediálně, jde mu hlavně o mediální prezentaci. Třeba bude jednou kandidovat na prezidenta, když už dnes kandiduje skoro každý.

Otázka zněla, jestli si premiér může dovolit veřejně zpochybňovat státní instituce. Tu policii, tu státní zástupce, jindy třeba NKÚ.

Mluvím konkrétně o panu Kalovi, který je bývalý politik a dostal se tam na základě dohody tradičních stran. Takže není nezávislý.

U Čapího hnízda jste také říkal, že jde o kampaň. Takže ji teď vedou policisté, když věc posílají státním zástupcům k obžalobě?

To se snad jednoho dne dozvíme, kdo to vede a kdo ne.

Odstoupil Kněžínek skutečně dobrovolně?

V čele ministerstva spravedlnosti se schyluje ke změně (rozhovor vznikal pár desítek minut před zveřejněním zprávy, že se s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem dohodli na jeho návratu do Legislativní rady vlády a že ministryní bude právě Marie Benešová – pozn. red.). Bývalá ministryně a nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová už připustila, že jste s ní mluvil o jejím vládním angažmá, Kněžínek tedy skončí. Proč?

Tady se můžete podívat (Babiš ukazuje list papíru s tiskovým prohlášením o změně v čele resortu justice, který zveřejnil krátce po rozhovoru). Pan Kněžínek je výborný legislativec. Ale on tam přišel v personální nouzi, když jsme museli rychle nahradit paní Taťánu Malou. Dohoda byla, že je tam pan Kněžínek na nějakou omezenou dobu.

Podal Kněžínek rezignaci skutečně dobrovolně, nebo jste mu spíš vysvětlil, že vlastně rezignovat chce?

Ale tady to máte napsané. Domluvili jsme se na tom v pondělí 15. dubna. My jsme jeho původní místo náměstka pro řízení sekce Legislativní rady vlády a jejího člena ponechali, drželi jsme mu ho.

Když vznikl problém s paní Malou, tak jsme ho v personální tísni požádali, aby tu funkci de facto přes noc vzal, než se najde nějaké celkové řešení. Od paní Benešové, která byla ministryní spravedlnosti i nejvyšší státní zástupkyní, očekáváme, že se soustředí na boj proti korupci a klientelismu.

Jak jste přišel zrovna na Marii Benešovou?

Já znám paní Benešovou dlouho. V poslední době se vídáme u pana prezidenta Zemana, kterému dělá poradkyni pro justici.

Proto jsem se ptal. Hrál v její cestě do vlády roli Miloš Zeman?

Nehrál.

Každopádně se nevyhnete spekulacím, že jste změnu na postu ministerstva spravedlnosti udělal i vzhledem k vyšetřování Čapího hnízda a dalších věcí. Kněžínek navíc například vzdoroval Miloši Zemanovi, když řekl, že prezident mohl ovlivňovat soudce. Co vy na to?

Prosím vás, to je stále dokola. Když jsme měnili šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), tak jste také spekulovali, že je to kvůli Čapímu hnízdu. Když se měnil policejní prezident, tak také. No, a nakonec mě chce policie pod tímto policejním prezidentem obžalovat, jak říkáte. Máme nezávislou policii i justici včetně státního zastupitelství.

Řada lidí si může říct, že vám právě připadali nezávislí až moc, a proto přichází Marie „zametačka“, ne?

Ale já vám říkám, že je celá kauza Čapí hnízdo nesmyl. Já jsem nic neudělal, není to žádný podvod, nebyla korupce. Peníze přišly z Evropy a moje bývalá firma je vrátila, i když na to měla nárok. Takže tam není vůbec nic. Slouží to lidem, všichni to znají, nikdo z toho neměl žádný profit, nebyla tam korupce. Tak na základě čeho jsem stíhán?

To bych ponechal na policii a žalobcích. Ale spekulacím, že má Marie Benešová situaci „normalizovat“, se nevyhnete. Mimochodem, je pravda, že dalším krokem má být výměna nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana? Spekuluje se o jménu bývalého ministerského náměstka Benešové Daniela Voláka z ODS. Je to tak?

Já vůbec nevím, kdo to je. Celé je to nesmysl, protože o takové změně by musela rozhodnout vláda, a určitě to není na pořadu dne. To vůbec není na stole.

Pojďme k dalšímu nastupujícímu ministrovi. U šéfa resortu dopravy Vladimíra Kremlíka jste sám připustil, že vám na něj chodila řada negativních referencí. S tím, že jste si je prověřil a nevidíte problém. Opravdu vám nepřipadá jako riziko, že jsou v jeho minulosti zřetelné stopy na lidi, jako jsou bývalý šéf Letiště Praha Miroslav Dvořák spolu s šedou eminencí Romanem Janouškem? Kremlík také třeba vedl jako manažer pražskou část advokátní kanceláře Daniela Volopicha, dobrého známého Martina Romana, či pracoval na ministerstvu pod Alešem Řebíčkem?

Měl prověrku na tajné, tak se probuďte. Kdo to má? Kdyby něco udělal, prověrku na tajné by neměl. Pan Kremlík byl na ministerstvu dopravy kmotra Řebíčka státním zaměstnancem, dílčí smlouvy nepodepisoval. Řebíček ho přece vyhodil, zbavili se ho. Že pan Kremlík pracoval u pana Volopicha, no a co? Každý někde pracoval. Všude byl řadový zaměstnanec.

Jak jste na Vladimíra Kremlíka vůbec přišel? Létají zprávy, že vám ho doporučoval šéf KSČM Vojtěch Filip, kterému Aleš Řebíček v oblasti dopravy radí. Je to tak?

Pana Kremlíka znám z ministerstva financí, kde pracoval. Dělali jsme spolu kdysi projekt Letňany, takže ho znám dlouho. Já hledám ministry podle odborností a schopností. Neurčuje mi to nikdo. Ani pan Filip, ani třeba krajské organizace hnutí ANO. Kdyby mi to určovaly ony, mohl dnes být ministrem třeba pan Kolovratník (Martin Kolovratník, poslanec ANO – pozn. red.), který ale skvěle pomáhá s legislativou ve Sněmovně. Dokonce se mi z hnutí i jeden poslanec na tuto pozici přihlásil. Ale není to tak. Rozhoduji sám a také za to beru odpovědnost.

Už na konci ledna MF DNES psala, že ohrožený ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk uzavřel tajnou dohodu s Milošem Zemanem. Podle této údajné dohody měl Staněk vyhodit prezidentovi nepohodlného šéfa Národní galerie Jiřího Fajta a na oplátku mu měl Zeman pomoci s udržením funkce. O Staňkově vyhazovu se už dnes nemluví a ve čtvrtek ministr oznámil, že kromě šéfa olomouckého Muzea umění Michala Soukupa odvolává i Fajta. Navíc na něj poslal dvě trestní oznámení. Co jste tomu říkal?

Od pana ministra mám informace, že se tam děly nějaké divné věci. Pokud dali trestní oznámení, asi to bylo důvodné. O žádné dohodě nevím, proč by vůbec měla být nějaká taková uzavírána. Na pozici pana ministra Staňka ve vládě se musíte ptát pana předsedy ČSSD Jana Hamáčka, ne mě. Pana Hamáčka jsem se ptal, jestli bude měnit nějaké ministry za ČSSD, a řekl mi, že ne.

Když už jsme u těch spekulací, říká se, že by mohl být v dohledné době v kauze mýto obviněn Jaroslav Faltýnek. Už jste se začal rozhlížet po novém předsedovi poslaneckého klubu ANO? Říkal jste přece, že pokud bude Faltýnek obviněn, v politických funkcích skončí, ne?



Pokud vím, tak ani nebyl na policii. Jak mu může být sděleno obvinění, když nebyl na policii? Kam na ty kecy stále chodíte?

(Během řeči Andrej Babiš bere telefon, vytáčí číslo a za chvíli do něj začíná mluvit: „Pane Faltýnek, dělám rozhovor do Mladé fronty DNES a vykládají něco o vašem obvinění. Byl už jste vůbec na policii? Nebyl? No, tak dobrý, no. Nashle.“ Následně premiér pokládá telefon (pozn. red.)).

Nebyl na policii, žádný dotaz neměli. No tak co je to za spekulace, když ani nebyl na policii? To je jen přání některých lidí. To je stejné jako se mnou. Stále spekulujete a nevadí vám, že jde o živé věci a je z nich permanentní únik informací. Faltýnek nic neudělal, pokud vím. Je tam podezření z korupce, nebo čeho, u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ne u Faltýnka. Tak nespekulujte.