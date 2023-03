Zemanův bilanční rozhovor: Tchaj-wan jako henleinovci, lovec Mynář i ošklivé ženy

„Osmdesát procent HDP je tvořeno exportem. Chceme-li udržet a zvýšit životní úroveň a výkonnost, musíme podporovat export. Tomu se říká ekonomická diplomacie,“ řekl v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News Zeman, který v souvislosti s tématem zdůraznil význam Číny. Ta je po Německu druhým největším českým obchodním partnerem z hlediska celkové výměny.

Dosluhující prezident však upozornil, že z Číny do Česka putuje desetkrát víc zboží než opačným směrem. „Politik by měl podporovat vývoz do Číny místo toho, aby dělal protchajwanské provokace, které mají odvetné kroky,“ podotkl Zeman ke krokům svého nástupce Petra Pavla, který v týdnu po svém zvolení telefonoval s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. „Podporovat Tchaj-wan je jako podporovat henleinovce,“ dodal k tomu současný prezident.

Končící hlava státu za dobu svého mandátu slibovala stovky miliard korun investic z Číny. Východní země ale v Česku nakonec koupila například pivovar, sportovní klub nebo strojírenskou firmu. To Zeman vysvětlil politickými návštěvami Tchaj-wanu. „Čína na to prostě reagovala,“ řekl.

Ohýbání Ústavy

Zeman se za deset let na Hradě zapsal kromě pročínského postoje také svým výkladem ústavy.

„Pokud jde o napínání ústavy, dejme si příklady. Vyčítá se mi Rusnokova vláda. Ano, jmenoval jsem ho premiérem, když Petr Nečas podal demisi. A demise premiéra je demisí celé vlády. Když si přečtete ústavu, zjistíte, že prezident má právo jmenovat premiéra bez jakýchkoliv omezujících podmínek. Tak jaképak napínání,“ připomněl jednu z takových situací.

„Mohl jsem jmenovat Mirku Němcovou, ale byla by to katastrofa,“ doplnil.

Prezidentské pravomoci

Miloš Zeman se domnívá, že prezident volený občany by měl mít širší pravomoci. „Měl by zpět dostat zákonodárnou iniciativu, což bylo odebráno Václavu Havlovi. A když vetuje zákon, měl by být přehlasován kvalifikovanou většinou poslanců, tedy 120 poslanci. Jeho mandát je legitimnější, než když jej zvolí 281 poslanců a senátorů,“ míní Zeman, kterého už ve čtvrtek nahradí v roli hlavy státu Petr Pavel. Ten má dosud nejsilnější mandát, ve druhém kole prezidentské volby ho volilo přes 3,3 milionu občanů.

Dosluhující hlava státu si obdobně jako jeho předchůdce Václav Klaus zřídí svou prezidentskou kancelář. „Má to být v jedné uličce blízko Pražského hradu, ještě jsem tam ale nebyl. Bude to místo k setkávání, ze svého domu nemohu udělat průchozí místo,“ řekl.

Asistentkou mu má být manželka Ivana. „Je to možné, ona je bez práce a my máme snižovat nezaměstnanost,“ zmínil.

Zemana nyní čeká prezidentská renta 50 tisíc korun měsíčně. „No budeme z toho muset vyžít,“ připustil.

Odcházení Zemanových spolupracovníků

Zemana při působení na Hradě doprovázel i jeho kancléř Vratislav Mynář. Kontroverzi způsobil nezískáním bezpečnostní prověrky, kterou po něm přitom Zeman požadoval. „Prověrku má a to na vyhrazené. Stejně jako (Jana) Vohralíková (budoucí kancléřka Petra Pavla, pozn. red.). V mnoha případech zákon neukládá kancléřům, aby měli bezpečnostní prověrky. On si zažádal jako frajer, ač to nepotřeboval, o prověrku na přísně tajné. A jak mi řekli někteří úředníci: ‚Kdyby si ten blbec řekl o tajné, tak to dostane,‘,“ komentoval Mynáře.

Zeman se v rozhovoru také zmínil o budoucnosti svých nejbližších spolupracovníků, kteří z Hradu odcházejí spolu s ním. „Pan Ovčáček sedí za vámi, tak se ho můžete zeptat. Vladimír Kruliš je nejlepší manažer, kterého jsem kdy potkal. A závidím každému, kdo ho dostane do svých služeb. Martin Nejedlý podniká v benzinových pumpách, k tomuto se vrátí. Na hradě měl kancelář ale nebral žádný plat. Jeho role spočívala v rámci ekonomické diplomacie,“ řekl o jejich budoucnosti.