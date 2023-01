Zeman půl roku abstinoval. Z ÚVN mě čekal odjezd v rakvi či do LDN, vzpomíná

Zeman se vyjádřil o vrávorání ke korunovačním klenotům. Zopakoval, že v daný den měl virózu a horečku. Kdysi také dodal, že za to mohlo také devadesát točitých schodů bez zábradlí, které musel předtím vyjít.

Vyjádřil se rovněž o tom, že neměl podle lékařů pít alkohol, ale začalo se proslýchat, že si při některých státnických návštěv skleničku dal. „Půl roku jsem abstinoval od alkoholu i cigaret. Pokud je přede mnou sklenička s červeným nápojem, který mylně pokládáte za červené víno, je to italský nápoj crodino, který je nealkoholický,“ obhajoval se.

Miloš Zeman v roce 2018 při vyzvedávání korunovačních klenotů. Hrad jeho indispozici zdůvodňoval jako „virózu“.

Nyní si podle svých slov skleničku při některých příležitostech dá. Jak dodal, lékaři mu také nezakázali elektronickou cigaretu. Demonstrativně si proto ve vysílání Blesk.cz potáhl.

Hůl na Sobotku

Miloš Zeman v roce 2017 s tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou.

Zeman komentoval také konflikt na Pražském hradě s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Ten se udál na schůzce, na níž měl předseda vlády původně přinést demisi. Zeman mu před novináři vyčetl, že vyvolal vládní krizi. Když se premiér bránil, prezident se otočil, nechal ho mluvit k novinářům a odešel.

Zeman tehdy na Sobotku namířil hůl. „Říkal jsem mu: Slávku, máš otočený mikrofon,“ vysvětlil důvod pro toto gesto. Ukazovat holí pro něj bylo pohodlnější než ukazovat rukou. „Sobotka oznámil na tiskové konferenci, že podává demisi. Demise premiéra je demise celé vlády. Jestliže oznámí, že podává demisi k tomu dni, je povinností prezidenta, aby ho pozval na Hrad a demisi přijal.“

Útok polonahé aktivistky

Zeman také řekl, že když na něj při volbách v roce 2018 zaútočila polonahá aktivistka, musel ocenit, že „nemá úplně špatná prsa“. Na obnažené hrudi měla tehdy Angelina Diashová z hnutí Femen nápis v angličtině, že Zeman je Putinova děvka, a stejná slova také vykřikla. Prezidentova ochranka ji srazila k zemi.

„To je oceňující pohled, paní Vero,“ řekl moderátorce. „Vzhledem k tomu, že jsem si zaujatě prohlížel její prsa, neobával jsem se, že mi něco provede,“ doplnil.

Vzkaz pro Putina

Prezident Zeman by Putinovi vzkázal, aby stáhnul armádu z Ukrajiny. „Já bych mu vzkázal zcela přátelsky, aby stáhnul armádu z Ukrajiny. Nikdo od něj nechce, aby slovy uznal svoji chybu a bil se v prsa, ale fakticky by tuto chybu mohl stažením armády z Ukrajiny uznat,“ řekl Zeman.

„Není vyloučeno, že bude (Putin) na Ukrajině setrvávat, tak ho buď svrhnou vojáci, kteří na Ukrajině prohrávají, anebo ho naopak svrhnou takzvaní oligarchové. Ti mají oprávněný pocit, že sankce proti Rusku výrazně poškozují jejich zájmy,“ hodnotil.

„Protože chci hájit zájmy české ekonomiky, tak jsem neměl naprosto žádný důvod, abych vedl nějaké řeči proti Vladimiru Putinovi. To překročilo červenou linii teprve po napadení Ukrajiny, protože to už je něco, kde i ekonomická diplomacie musí ustoupit,“ dodal prezident.

Dlouhá hospitalizace

Zeman se vyjádřil také k hospitalizaci, kterou prodělal roku 2021. Řekl, že se o sebe bál. „V pokoji bylo pološero, stmívalo se. Žena a dcera mě držely za ruku. Pan profesor Zavoral, který to popírá, řekl, že ‚on odsud odejde buď rakvi, nebo do LDN‘,“ řekl s tím, že jsou svědci, kteří to slyšeli. „Já jsem ležel, ony mě držely... Mlčely jsme, protože mlčení je někdy víc než dlouhý proslov.“

„Cítil jsem, že situace je vážná, nikoli zoufalá,“ řekl s tím, že když člověk prožije dlouhý a úspěšný život jako on, tak už smrt bere jako přirozený konec života a tečku.

Lékaři tehdy nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko poté naznačil, že jde právě o cirhózu jater. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpí nechutenstvím. To potvrdil i nyní s tím, že ve skutečnosti měl tehdy nutriční nemoc z nedostatečné výživy.

Doplnil také, že nyní je spokojený, a opakovaně zkritizoval lékařku Džamilu Stehlíkovou. S tou Hrad vedl spor kvůli jejím výrokům o jeho zdraví. Stehlíková se na svém blogu i v médiích mimo jiné zmínila, že u prezidenta došlo k metabolickému rozvratu kvůli alkoholické jaterní cirhóze.