Opozice kapitulovala. Pozitivní je, že teď může padnout vláda, řekl Zeman

Miloš Zeman se k snížení valorizace důchodů vyjádřil nesouhlasně. Podle něj by stát neměl ubírat peníze důchodcům. Není v takovém případě dobrým státem. „V každém případě to pokládám za chybu vládní politiky a pokládám za chybu opozice, že tomu nezabránila,“ uvedl v rozhovoru pro Parlamentní listy

Obstrukce během projednávání jsou podle něj normálním nástrojem každé opozice, ta to měla podle jeho slov dotáhnout až do konce a nekapitulovat. „Odsoudila důchodce k jisté ztrátě životní úrovně,“ uvedl Miloš Zeman. „Jediné pozitivní, co na tom návrhu vidím, je, že může vést k pádu vlády,“ dodal.

Zeman také kritizoval vládu, že chtěla zavést skrytou cenzuru a nevěří svým občanům a ani sama sobě. Zmínil to při komentování konce vládního zmocněnce pro boj s dezinformacemi Michala Klímy, který chystal nástroje jako vypínání dezinformačních webů, zavedení trestného činu šíření dezinformací a další. Hlava státu poznamenala, že by se takovými kroky doba přiblížila situace před listopadem 1989.

Nastupující prezident Petr Pavel nedávno zmínil, že by mohlo potenciálně dojít na odvolání guvernéra České národní banky Aleše Michla, protože dosud nezískal nejvyšší bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. „Mluvčí centrální banky řekla, že Aleš Michal má prověrku na tajné a je to dostačující, což já plně respektuji.“

Končící prezident se také nedávno v Lánech setkal s Petrem Pavlem. Setkání v rozhovoru pro Parlamentní listy komentoval slovy, že je namístě dát novému nejvyššímu ústavnímu činiteli sto dnů hájení. „Potom uvidíme,“ doplnil k otázce.