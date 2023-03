Zemanovi lidé dostali na Hradě miliony. Nejvíc vydělal kancléř Mynář

Největší plat a odměny ze Zemanových spolupracovníků pobíral kancléř Vratislav Mynář. Před deseti lety začínal s čistým ročním výdělkem okolo 1,3 milionu korun. Měsíční čistý plat tehdy u Mynáře činil zhruba osmdesát tisíc korun (z hrubého platu asi 120 tisíc) plus si k tomu přišel ještě na více než půlmilionový bonus. Během let se však Mynářův plat zdvojnásobil. Díky tomu a odměnám si tak za deset let na Hradě nakonec přišel celkem na 17,4 milionu korun v čistém.

Nejedlý za své služby nikdy peníze od státu nepobíral. Hrad mu prý platil pouze asistentku.