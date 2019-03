Občas mi ujede nějaké to slovo, hodnotí Zeman šest let v mandátu

Úvodem pořadu prezident komentoval návštěvu premiéra Babiše v Bílém domě. „Hodnotím tu cestu velmi pozitivně. Andrej Babiš tam hájil zájmy EU, což je naprosto v pořádku, protože zájmy EU jsou i naše zájmy. Hájil také ale české národní zájmy. Američané nám nabízí jejich kapalný plyn, který je ale výrazně dražší, než ten ruský. A Andrej Babiš ten velký cenový rozdíl během návštěvy zmínil. Tomu já říkám hájení našich zájmů,“ chválil premiéra prezident.

Nemluvme Slovákům do jejich voleb

O víkendu proběhne první kolo prezidentských voleb na Slovensku. Prezident na otázku, koho ve volbách podporuje, nedal jednoznačnou odpověď. „Nikdo kromě Slováků by se neměl vměšovat do jejich voleb,“ řekl. „A kdyby to měl udělat prostřednictvím nějakého veřejného prohlášení, tak tomu kandidátovi prokáže spíše medvědí službu.“

Zároveň ale dodává: „Pana Šefčoviče znám dlouho a myslím, že má obrovské zkušenosti. O Harabinovi vím, že má zkušenosti jako předseda nejvyššího soudu. Paní Čaputovou neznám vůbec.“

„Politika je řemeslo jako každé jiné a člověk se mu musí učit. Myslím si, že v prezidentském křesle by měl sedět někdo, kdo už zkušenosti má,“ prohlásil.

V posledních dnech český veřejný prostor rozhýbalo hned několik kauz. Ať už to bylo hlasování sněmovny o vydání poslance Miroslava Roznera či hudební představení Radka Vondráčka (ANO) na předsednickém pultě.

Podle Zemana ale tyto kauzy nejsou známkou toho, že se poslanci věnují jiným věcem než těm, které jsou důležité. „Ať už si o poslanecké sněmovně myslím cokoliv, tak na plénu projednávají řadu zákonů. Toto je mediální pěna, okrajová záležitost. A pro novináře jsou zákony mnohdy složité na pochopení, tak se zabývají panem Vondráčkem nebo Roznerem,“ řekl.

D1 je mediálně vděčné téma

Téma rozhovoru se stočilo i na často skloňovanou dálnici D1. „Tento rok se měla zahájit kromě staveb na D1 i stavba 120 km dálnic. D1 je mediálně vděčné téma, ptejme se ale, proč jsou stavby zpožděné i jinde. Ptejme se, proč dodnes nemáme spojení mezi Brnem a Vídní nebo mezi Českými Budějovicemi a Linzem,“ tvrdí prezident.



Prezident hovořil o tom, co se mu za šest let v jeho mandátu podařilo. „Chci podporovat ekonomickou diplomacii, tudíž jsem pyšný na to, že se podařilo trochu pohnout s ekonomickou spoluprací s Čínou i Ruskem. A protože je v těchto zemích důležitý osobní kontakt, jsem pyšný i na to, že mám dobré osobní vztahy s čínským i ruským prezidentem. Ostatně do Číny za měsíc pojedu.“

„Je v zájmu Česka, aby se jako země střední velikosti s otevřenou exportně orientovanou ekonomikou neizolovala od okolních zemí.“

Zmínil se ale i o svých přešlapech. „Občas mi ujede některý vulgární výraz. Vychází mi to tak, že se to stane jednou za čtyři roky. Zbývají mi v mandátu ještě čtyři, takže to vychází tak, že tou dobou zase nějaké to slovo vypustím,“ zavtipkoval.