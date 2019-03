S Tálibánem se nejedená, z tygra nebude vegetarián, varoval Zeman

„S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje,“ prohlásil Zeman v rámci konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“ k 20. výročí vstupu Česka, Maďarska a Polska do NATO.

Prezident připomněl, že přesně dva roky po vstupu Česka do Aliance zaútočili teroristé na USA, po kterém koalice udeřila na Tálibán v Afghánistánu. Zeman si je vědom, že z války v Afghánistánu je mnoho lidí za řadu dlouhých let už unaveno.

Varoval ovšem před vyjednáváním o míru s Tálibánem za zády afghánské vlády. „Nyní se kdesi v Kataru s Tálibánem jedná v naději, že se z tygra stane vegetarián a už nebude vraždit. Ve skutečnosti tygr zůstane tygrem,“ prohlásil Zeman.

Pokud podle něj Aliance dovolí Tálibánu zemi znovu ovládnout, vytvoří z ní islamisté teroristickou základnu, ze které budou útočit na euroatlantickou civilizaci.

Zeman v té souvislosti připomněl, že v Afghánistánu padlo dosud čtrnáct českých vojáků. „Jsme povinní nezpronevěřit se jejich památce,“ dodal.

Česko potřebuje NATO

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je členství v NATO doslova v existenčním zájmu České republiky. „Historie 20. století nám ukázala, že země naší velikosti se sama neubrání,“ prohlásil.

Aliance by podle něho slov ale měl hrát větší roli v boji proti terorismu. Hrozba je podle něj minimálně stejně vážná jako hrozba od nedemokratických režimů, které „zamrzly v logice studené války“.

NATO by tak mělo být mnohem aktivnější v potírání teroristických organizací. „Útok teroristů na občany Francie, Británie nebo USA beru jako útok na Českou republiku a NATO by se k tomu mělo jasně postavit. To, že NATO nebylo aktivnější v boji proti Islámskému státu, považuji za strategickou chybu, kterou bychom již neměli opakovat,“ dodal Babiš.

Potvrdil, že se Česká republika zavázala dosáhnout do roku 2024 úrovně obranných výdajů ve výši dvou procent HDP. „Protože bez potřebných investic armáda nemůže plnit svoji funkci stoprocentně. Výdaje na armádu rostou každým rokem od roku 2015 a budou růst i nadále,“ slíbil.

Podle předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) je Severoatlantická aliance pro Česko zárukou bezpečí. Upozornil, že nejde o pocit bezpečí. „Ten jsme měli i v roce 1938, než přišel Mnichov a než přišla okupace tehdejšího Československa,“ konstatoval.

Snahy a plány o vybudování evropské armády nemají podle něj žádné opodstatnění. „Žádné miniNATO nepotřebujeme,“ řekl. Varoval, že Aliance v žádném případě nesmí „prohrát bitvu o Británii“ jako Evropská unie v případě brexitu. „Británie musí zůstat pevnou součástí NATO,“ prohlásil.

Předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) hovořil o nutnosti investic do obrany na jedné straně a promyšlenosti akvizic na straně druhé. Za základ spolupráce v Alianci označil solidaritu, kterou by Česko mělo prokázat tím, že bude zvyšovat výdaje na obranu. „Členství v NATO je pro nás závazkem... V diskusi o NATO je důležitější než procenta HDP dávané na obranu promyšlená koncepce financování našich obranných projektů,“ řekl.