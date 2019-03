Prezident Zeman navštíví Karlovarský kraj, pojede i do Rakouska a Číny

Brífink se týkal Zemanovy třídenní cesty po Karlovarském kraji, na kterou vyrazí v úterý. Zahajuje tím další kolo návštěv krajů, které loni slíbil svým voličům jako poděkování po prezidentských volbách. Jeho poslední loňská cesta směřovala koncem září do Olomouckého kraje.

„Prezident se zejména těší na otevřené diskuse s občany, nejprve se sejde s hejtmankou kraje Janou Mračkovou Vildumetzovou,“ řekl novinářům Ovčáček. Zeman poté přednese projev před krajskými zastupiteli.

Dále navštíví místa, která dlouhodobě podporuje, například hospic v Nejdku, nebo Císařské lázně v Karlových Varech. „Lázně už delší dobu potřebují rekonstrukci, prezident se o ní pobaví s primátorkou města Andreou Pfeffer Ferklovou,“ dodal Ovčáček.

S občany se Zeman setká například v Aši, Kraslicích či Milhostově. Primárně mají přednost místa, kde v prezidentských volbách získal vysoké procento hlasů. „Je to poděkování za podporu při volbách, výraz slušnosti a pokory k občanům,“ řekl mluvčí.

Ovčáček také oznámil, že před návštěvou dalších krajů dostanou přednost zahraniční cesty. „V plánu je návštěva Rakouska, Číny, možná i Maďarska,“ řekl mluvčí.

Hrad už dříve dal několikrát najevo, že intenzita Zemanových výjezdů při druhém funkčním období bude nižší než v předchozím.

Co se prezidentských voleb na Slovensku týče, Zeman se vyjádří až ke konečnému výsledku voleb, kdy vítězi poblahopřeje. Už dříve prezident na otázku, koho ve volbách podporuje, nedal jednoznačnou odpověď. „Nikdo kromě Slováků by se neměl vměšovat do jejich voleb,“ řekl Zeman.

Minulý týden uplynulo šest let od Zemanova nástupu na prezidentské křeslo. V pořadu Týden s prezidentem na televizi Barrandov mimo jiné bilancoval uplynulé roky, hodnotil cestu premiéra Babiše do USA a kritizoval zpožděné stavby dálnic.