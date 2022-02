Kandidaturu na Hrad myslím vážně a roušku jsem nikdy nenosil, tvrdí komik Knor

Knor se hrdě hlásí k tomu, že v průběhu posledních dvou let nikdy nenosil respirátor. O covidu se obecně rád baví. Jaké to je, když se komik rozhodne usilovat o nejvyšší ústavní funkci? A skutečně nejde jen o promyšlenou mystifikaci?

Oznámil jste kandidaturu na prezidenta. Vzhledem k tomu, že jste komik, nabízí se otázka: Je to recese?

Chápu, že se to nabízí, ale není. Už nechci opakovat ten špatný vtip, co tady léta předvádí současný prezident. Myslím to vážně.