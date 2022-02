Česko je oblepené reklamou na Karla Janečka, generál Petr Pavel objíždí republiku s přednáškami a bývalý premiér Andrej Babiš pořídil obytný vůz, aby mohl vyrážet za lidmi. Více či méně přiznaní kandidáti na prezidenta se snaží už nyní zapsat co nejvíce do povědomí lidí. A zákon je nijak neomezuje – nic z toho se nepočítá do limitů na prezidentskou kampaň.