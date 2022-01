Jestli jsem očkovaný? Neřeknu. Zlojed Klaus má s covidem pravdu, tvrdí Janeček

Na rozhovor jste nám dal termín ve 12.21. Tisková konference, na které jste zahajoval kampaň, začala 21. ledna v 10.21. Číslo 21 se objevuje i ve vaší volební metodě D21 a názvu několika společností, které vlastníte. Není to už obsese?

Možná to tak může vypadat, ale kdyby to byla obsese, tak by to znamenalo, že mám nějaký problém. Což nemám, baví mě to. Je to má životní filozofie a samozřejmě i zajímavá hra. Mám k tomu hodně důvodů. Čísla 12 a 21 mají fascinující vlastnosti, které ukazují umění schované v matematice. Svým způsobem je to pro mě hra, která má i spoustu pozitivních důsledků. Mám zkušenosti, že když moje nadace dává dary složené z těchto čísel, tak to lidi zaujme. Nebo se díky tomu i naučí mocnit, což spousta lidí po škole zapomněla.

Pokud budu ve druhém kole prezidentské volby s Andrejem Babišem, nemám obavy, že bych nezvítězil. Karel Janeček