Konec nespravedlnosti. Miliardář Janeček chce změnit Slavíka i politiku

Žijete teď vaším novým volebním systémem D21, který jste vymyslel a který byste rád aplikoval v politice. Pochopila jsem správně, že Český slavík, jehož jste koupil, je pro vás ideální prostředek, jak D21 otestovat v reálu a předvést lidem?

Nevím, jestli ideální, ale určitě je to skvělá příležitost. Když někdy před třemi lety nastal ten problém, že Slavíka vyhrál Ortel (rocková skupina zpěváka Tomáše Ortela, pozn. red.) a celá soutěž kvůli tomu měla obrovské problémy a nakonec skončila, říkal jsem si, co je to za pakárnu. Celý problém nastal jenom proto, že Slavík měl špatný hlasovací systém. Nepříliš kvalitní, a tím pádem zneužitelný.

Už tehdy mě napadlo, že bych soutěž mohl zachránit, protože to je něco, co má historii a potenciál, a zároveň bych ji mohl použít pro propagaci D21. Už před čtyřmi lety jsem se proto sešel se zakladatelem Slavíka Jaroslavem Těšínským, diskutovali jsme o tom, ale nakonec z prodeje sešlo.