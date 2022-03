Chci bunkr, ideálně hned. Zájem strmě vzrostl, říká stavař krytů

Jak moc se v posledních dnech zvýšila poptávka po krytech? Jedná se spíše o předělání stávajících prostor, panic room (úniková a bezpečnostní místnost, do které se člověk v případě nějakého ohrožení zavře), nebo úplně novou výstavbu?

Zájem o bezpečnostní kryty nám roste konstantě už několik let, ale to, co se děje v posledních dnech, je nepředstavitelné. Nestíháme odpovídat na hovory ani e-maily, za to se musím omluvit. Opravdu vůbec nestíháme.

Každý den mi volá i několik set lidí a dostávám stovky e-mailů. Lidé mají zájem jak o vybudování podzemních krytů, tak přestavby sklepů. O panic room je zájem menší, než u prvních dvou řešení. Poptávka je jak o vybudování bunkrů za miliony korun, tak o přestavby sklepů.

První řešení je nepoměrně dražší a časově náročnější, přesto ho lidé chtějí čím dál častěji. A o přestavby sklepů je teď zájem největší, co kdy byl. První větší nárůsty jsme zaznamenali už minulý rok po tornádu na Moravě a teď se ještě zvýšil. Vzhledem k tomu, co se děje, je to ale pochopitelné.

Co je při budování či výstavbě krytů nejdůležitější? Co všechno musí obsahovat? Změnily se nějak tyto náležitosti během současné krize?

Jedna část při výrobě bunkru je stavební a druhá pak technologická. Jedno bez druhého se neobejde a podzemní bunkr bez velkého množství nutných technologií by byl jen drahým sklepem.

Podzemní kryty, které jsou schopné odolat i výbuchu atomové bomby, nebo například pádu letadla, se většinou nachází více než metr pod povrchem země. Jsou vyrobeny z odolné konstrukce a nakonec pak zality do desítky centimetrů tlustého betonu. Uvnitř takového bunkru jsou pak špičková zařízení, která vám v podzemí umožní přežít i po dobu několika měsíců – v závislosti na velikosti bunkru a zásobách.

Vstup do krytu.

Základem jsou technologie na filtroventilaci vzduchu, výrobu elektřiny, čističky vody, komunikaci s venkovním světem a podobně. Je tedy rozdíl mezi tím, co musí takový bunkr obsahovat a jaká jsou pak přání klientů.

Základ je pro všechny bunkry totožný, ale jestli tam chcete mít i vlastní střílnu, bazén, posilovnu nebo vinný sklep, to už je individuální záležitost, která závisí pouze a jen na přáních a finančních možnostech klientů. Co se změnilo, je požadavek na rychlost dodání. Ideálně hned.

Proměnila se nyní vaše klientela?

Ano i ne. Je stále hodně bohatých lidí, kteří chtějí luxusní a velké podzemní kryty, ale zároveň je i spousta zákazníků, kteří chtějí menší kryty se základním vybavením. Myslet si, že jsou podzemní kryty jen pro nejbohatší lidi, není pravda.

Menší kryty se dají pořídit za jednotky milionů korun, takže při výstavbě rodinného domu se jedná o částku, která je dnes pro hodně lidí únosná. Navíc vám pak takový kryt i zvyšuje cenu nemovitosti, takže se jedná rovněž o investiční záležitost.

Zásyp krytu.

Jak jsem se dočetla, úplně nová výstavba krytu trvá v řádech měsíců. Chtějí ji lidé v současnosti nějak urychlit?

Chtějí, ale není to možné. Podzemní kryt musí splňovat nějaké nároky a urychlit výrobu jednoduše nejde. Narážíme na personální limity, kapacitní a pochopitelně na technologické. Sice jsme včas nakoupili za miliony korun technologie, ale to, co nám dříve stačilo na dlouhé měsíce i roky, dnes mizí v řádu dnů.

Například o boxy osobní ochrany, jejichž součástí jsou filtrační jednotky na vodu, ochranné masky, zbraně, GPS navigace, ochranné pomůcky, potraviny, nářadí, radiostanice... je dnes mimořádný zájem. Během jednoho dne nás třeba kontaktovalo i padesát zákazníků.

My bychom jim opravdu vyšli rádi vstříc, ale jen naplnit takový box vším tím vybavením vyžaduje nějaký čas, a především musíte mít ty věci mít. A to je ten největší problém. Děláme, co dokážeme.

Nabíráte nové lidi?

Za posledních deset dní jsme jich přijali skoro dvacet a snažíme se získat do nájmu další velkou halu, abychom mohli co nejdříve navýšit výrobu.

Pokud si lidé chtějí kryt vybudovat sami, jak by to měli udělat?

Vybudovat si plnohodnotný kryt vlastními silami prakticky nejde. A to především z výše uvedených důvodů. Samozřejmě je vhodné přizpůsobit si pro nouzové přežití domácí sklepy. Připravit si do nich dostatek potravinových zásob podle počtu lidí v objektu, odpovídající množství vody, přikrývky, teplé oblečení, základní léky, zbraně, powerbanky na nabíjení mobilních zařízení, radiostanici a například i chemickou toaletu.

Fyzické zajištění takového prostoru už vyžaduje stavební úpravy, jako například instalaci kvalitních odolných dveří splňujících určitou třídu ochrany.

Jak kvalitní jsou podle vás předělané či vylepšené kryty z 50. let minulého století?

Já bych se k tomuto tématu nerad vyjadřoval. Ty kryty totiž nejsou atomovými kryty v tom pravém smyslu, ale jsou to spíše místa k úkrytu. Určitě ale poslouží k tomu základnímu, tedy k přežití v případě bombardování. Dnes vidíme lidi na Ukrajině jak přečkávají bombardování v metru, sklepích, podzemních garážích, krytech a podobně.

Šance na přežití v takových prostorách je logicky mnohem větší, než když zůstanete v bytě na sídlišti. Základem je tedy mít připravené zavazadlo se základními věcmi a vědět, kam se utíkat schovat. Ve Švýcarsku mají kryty prakticky všechny nemovitosti a podle poptávky, kterou teď registrujeme, si myslím, že si lidé uvědomili, jak pomíjivé to zdánlivé bezpečí ve skutečnosti je.