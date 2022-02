Drábové úřad vydal rady pro případ jaderného útoku. Zároveň však uklidňuje

Pokyny obsahují celkem osm bodů, podle kterých by občané měli postupovat. Prvně doporučuje zjistit, kde se nachází jednotlivé kryty.

„Zjistěte si, kde se ve vašem okolí nacházejí bezpečná útočiště nebo kryty civilní ochrany,“ uvedl úřad Dany Drábové. Kompletní seznam stálých úkrytů v České republice je dostupný na stránkách hasičů. Hlavní město Praha má pak k dispozici seznam krytů na svém území.

Instituce dále doporučuje si připravit evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady, případně také nouzový balíček, který bude obsahovat trvanlivé potraviny, nápoje, zdravotnické a hygienické potřeby na několik dnů, léky či svítilnu s náhradní sadou baterií.

„Domluvte si s rodinnými příslušníky systém náhradní komunikace pro případ výpadku mobilních služeb. V případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci. Po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu,“ doporučuje dál.

Při opuštění krytu by si lidé měli zakrýt dýchací cesty šátkem nebo respirátorem. Jakmile se ocitnou v bezpečí, doporučuje úřad co nejdříve sprchu a výměnu oblečení. To by mělo zabránit dalšímu rozšiřování kontaminace.

„Řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému,“ stojí v závěru doporučení.

„Sice to není úplně naše parketa, my se zabýváme mírovým využitím jádra a v tomhle jsme poučení laici, ale aspoň takhle. Snad to nebude nikdy potřeba,“ uvedla pak sama šéfka úřadu Dana Drábová.

Premiér Petr Fiala v posledních dnech několikrát zopakoval, že České republice nehrozí bezprostřední nebezpečí. „Naší zemi nehrozí bezprostřední nebezpečí. Jsme součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance, která garantuje naši bezpečnost,“ uvedl například minulý týden ve čtvrtek premiér.

Prezident Ruské federace Vladimir Putin jako vrchní velitel v neděli nařídil u sil jaderného odstrašování zvýšit bojovou pohotovost. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu podle agentury Interfax v pondělí uvedl, že u strategických raket v Severní a Tichomořské flotile a také na velení strategických bombardérů drží nyní ruští vojáci bojovou pohotovost s posílenými obsluhami.